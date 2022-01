Microsoft сообщил о покупке производителя игры Call of Duty за 68,7 млрд долларов

Корпорация Microsoft во вторник поделилась планами покупки гиганта видеоигр Activision Blizzard по цене 95 долларов за акцию.

Об этом сообщает DW.

Покупка обойдется компании в 68,7 млрд долларов и будет считаться самой крупной в истории игрового сектора после того, как Dell купила компанию EMC, занимающуюся хранением данных, в 2016 году примерно за 60 млрд долларов.

Приобретение включает такие всемирно известные игры, как Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush.

Сообщается, что слияние сделает Microsoft третьей по величине игровой компанией по выручке после Tencent и Sony.

«Игры — самая динамичная и захватывающая категория развлечений на всех платформах сегодня, и они будут играть ключевую роль в развитии платформ метавселенной» , — заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Together with @ATVI_AB, we will usher in a new era of gaming that puts players and creators first and makes gaming safe, inclusive, and accessible to all. https://t.co/fF2Ig3gSfx

— Satya Nadella (@satyanadella) January 18, 2022