Мини-клавиатура для часов — новый гаджет из Китая

Для удобства пользователей или для преобразования часов в подобие компьютера китайский производитель электроники LilyGo выпустил специальный гаджет — мини-клавиатуру.

Смарт-часы всегда в центре внимания технологических энтузиастов. У современных моделей производительность сопоставима с потенциалом компьютеров из прошлых десятилетий.

Для удобства пользователей, китайские изобретатели предложили клавиатуру для смарт-часов, сообщает portaltele.

Судя по всему, для разных манипуляций или преобразования часов в подобие компьютера китайский производитель электроники LilyGo выпустил специальный гаджет — мини-клавиатуру с динамиком.

Кроме вышеописанной периферии, в комплекте имеется одноядерный микроконтроллер ESP32-C3 (RISC-V), его заявленная частота составляет 160 МГц. Также присутствует поддержка Wi-Fi 4 и Bluetooth 5.0.

Система программируется с помощью инструментов Arduino. Эксперты разработали несколько примеров исходного кода, но пока LilyGo не предоставил достаточно документации.

Помимо самого набора для уже существующих умных часов производитель предлагает вариант с установленным экраном.

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