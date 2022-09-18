Будущее на вашем запястье — Galaxy Watch5

Мы наблюдаем растущее желание людей лучше понять свое физическое и психическое благополучие благодаря новым привычкам, распорядку дня и интересам, сформировавшимся за последние несколько лет. Вместе с этим растет спрос на инструменты, позволяющие отслеживать общее состояние здоровья. Поэтому неудивительно, что интерес к носимым устройствам резко возрос: ожидается, что совокупный годовой темп роста индустрии умных часов (CAGR) составит 21,5% с 2022 по 2028 год и, как ожидается, превысит 97,52 млрд долларов США к 2028 году.

Samsung расширила свои возможности в области здоровья. Наша цель — дать людям доступ к функциям фитнеса и здоровья и, что более важно, получать более глубокую информацию и данные, которые помогут им достичь своих целей в области собственного здоровья.

Следуя этой философии, мы рады представить Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro.

Galaxy Watch5 предлагают основные функции, которые так нравятся пользователям Galaxy, с настраиваемым культовым дизайном. Galaxy Watch5 Pro — это новейшее дополнение к линейке Galaxy Watch. Изготовленные из высококачественных материалов, это самые прочные и многофункциональные часы Samsung. Новая серия представляет собой кульминацию концепции Samsung wellness и лидерства в области передовых медицинских возможностей.

Это все стало возможным благодаря новому биоактивному датчику Samsung, серии Galaxy Watch5 иосновополагающей технологии, лежащей в основе новой эры цифрового контроля состояния здоровья.

Galaxy Watch5 предоставляет пользователям персонализированные, оперативные данные. Инновационная сенсорная технология отслеживает полный набор данных с огромной точностью, помогая пользователям лучше понять самих себя и выработать устойчивые привычки для достижения краткосрочных и долгосрочных целей. И теперь, с добавлением совершенно нового датчика температуры, Galaxy Watch5 продолжает развиваться, предоставляя еще более персонализированные данные и информацию.

Оба устройства серии Galaxy Watch5 отличаются стильным и прочным дизайном. Теперь можно меньшебеспокоиться о времени автономной работы, царапинах или безопасности и больше сосредоточиться на своих повседневных задачах. А благодаря повышенной производительности, оптимизирующей расширенные функции здоровья, пользователи могут пользоваться функциями многозадачности плавно и без усилий. Galaxy Watch5 стали еще удобнее так, что пользователи могут носить свои часы в любое время и в любом месте, будь то отдых на природе или ночевка на диване. А благодаря широкому выбору ремешков и циферблатов Galaxy Watch5 и Watch5 Pro поможет вам выделиться из толпы.

Galaxy Watch5 теперь имеет более удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, благодаря Wear OS от Samsung, разработанной в партнерстве с Google. Часы предназначены для того, чтобы помочь достичь большего при любом образе жизни.

Galaxy Watch5 предлагает современный минималистичный дизайн и функции, которые помогут вам добиваться большего каждый день. Он поставляется в новых привлекательных нейтральных цветовых вариантах: 44-миллиметровая модель доступна в графитовом, сапфировом и серебристом цветах, а меньшая 40-миллиметровая модель доступна в графитовом, розовом золоте и серебре и оснащена фиолетовым ремешком Bora, который идеально сочетается с Galaxy Z Flip4.

Цены на новые устройства:

Galaxy Watch5 BT40 -1149 ₪

Galaxy Watch5 BT44 -1249 ₪

Galaxy Watch5 LTE40- 1349 ₪

Galaxy Watch5 LTE44 — 1449 ₪

Galaxy Watch5 PRO BT — 1779 ₪

Galaxy Watch5 PRO LTE — 1999 ₪