На пороге катастрофы: план по спасению ледников Арктики провалился

По задумке ученых небольшие полые стеклянные шарики нужно было разбросать по арктическому льду, чтобы осветить его поверхность и, соответственно, замедлить скорость таяния.

Справиться с глобальным потеплением климатологи пытаются разными путями. К сожалению, идея ученых замедлить таяние ледников Арктики с помощью небольших полые стеклянных шариков с треском провалилась.

Этот план возник в 2018 году, однако недавно ученые доказали несостоятельность этой идеи., сообщает Science Alert.

Спутниковых данные ледяного арктического покрова показывают угрожающую скорость таяния ледников. К 2050 году морской арктический лед может полностью исчезнуть, что приведет к катастрофическим последствиям для всей планеты.

Использование маленьких стеклянных шариков толщиной в человеческий волос, разбросанных по арктическому льду, должны были осветить его поверхность и, соответственно, замедлить скорость таяния.

Однако все оказалось не совсем так. Эффект оказался обратным — скорость таяния льда увеличилась.

Ученые из Геофизического института Фэрбенкса Университета Аляски и Университета Вашингтона смоделировали ситуацию, когда слой стеклянных шариков должен был увеличить отражательную способность ледников и толщину арктического льда.

При этом учитывались такие факторы, как изменения солнечной энергии по восьми состояниям арктического морского льда, сезонный снежный покров и талую воду, солнечный свет на уровне моря и в верхних слоях атмосферы, облачный покров.

Выводы оказались неожиданными: слой шариков действительно увеличивает отражательную способность льда, но эффект будет минимальным.

Суть в том, что тонкий лед формируется летом и зимой, когда солнечного света мало. При этом весной большая часть морского льда закрыта глубоким белым и блестящим снегом с прекрасной отражательной способностью. Таким образом слой стеклянных шариков только делает поверхность льда темнее и, следовательно, не даст эффект отражения.

Неожиданно ученые обнаружили, что каждый по отдельности крошечный шарик отражают большую часть света, однако тонкий слой шариков все равно поглощает около 10% солнечной энергии. То есть таяние ледников ускоряется.

Ранее Курсор писал, что Полярный круг нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть земного шара.

Напомним, что ученые предупредили о последствиях таяния крупнейшего в мире ледника.