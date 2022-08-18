Полярный круг нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть земного шара — ученые

Ученым известно, что область вокруг Северного полюса нагревается непропорционально по сравнению с остальной частью планеты. Это явление получило название «арктическое усиление».

Новое исследование, однако, утверждает, что этот эффект был сильно недооценен, и делает вывод, что скорость потепления, происходящая за Полярным кругом, происходит примерно в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру.

Исследование было опубликовано в журнале Communications Earth & Environment.

«Усиление Арктики» в значительной степени обусловлено потерей морского льда и снега, которые отражают солнечный свет обратно в космос, что является петлей обратной связи, которая ускоряет локальные темпы потепления. Насколько больше это вызывает нагревание Арктики по сравнению с остальной частью земного шара, можно только догадываться, но, как правило, считается, что это происходит примерно в два-три раза.

Ученые из Финского метеорологического института говорят, что это значительная заниженная оценка, и в своей недавно опубликованной статье утверждают, что фактическая скорость составляет 3,8. Исследователи говорят, что предыдущие оценки страдали от неточных границ вокруг того, что считается «Арктикой», недостаточных временных рамок и ненадежных данных. Чтобы решить эту проблему, команда провела четкие линии вокруг полярного круга, использовала новые надежные спутниковые данные с 1979 по 2021 год и пришла к тому, что они считают более точным выводом.

«Арктика была определена с помощью Полярного круга, потому что мы хотели использовать территорию, которую большинство людей воспринимают как Арктику. Мы сосредоточились на периоде, начавшемся в 1979 году, потому что наблюдения после этого года более надежны, а сильное потепление началось в 1970-х», — сказал ведущий автор Мика Рантанен.

По словам ученых, в этот период части Арктики нагревались даже в 7 раз быстрее, чем остальные части планеты. Они попытались сопоставить свои расчеты с текущими климатическими моделями и обнаружили, что им трудно смоделировать четырехкратную скорость потепления, что только укрепило идею о том, что усиление Арктики в настоящее время недооценивается.

«Хотя величина арктического усиления в некоторой степени зависит от того, как определяется арктический регион, и от периода времени, используемого в расчетах, было обнаружено, что климатические модели недооценивают арктическое усиление почти независимо от определения», — пояснил Рантанен.

В то время как консенсус по поводу арктического усиления обычно связывает скорость в два-три раза выше среднемирового уровня, ученые недавно начали предполагать, что она может быть выше. По мере того, как тенденция к потеплению продолжается и появляется больше данных, эти наблюдения будут становиться только яснее, что зловеще предвещает самый северный регион нашей планеты.

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