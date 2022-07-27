На Землю упадут обломки китайской космической ракеты: когда это случится

Обломки китайской ракеты Чанчжэн-5В, которая доставила на орбиту второй модуль китайской космической станции, упадут на Землю.

Огромная китайская ракета-носитель, которая несколько дней назад доставила в космос второй модуль китайской космической станции «Тяньгун», упадет на Землю. Согласно оценкам экспертов, это может произойти на следующей неделе.

Об этом сообщает издание CNN.

Известно, что обломки ракеты Чанчжэн-5В упадут в неизвестной местности, но точно не в океан, а значит они представляют угрозу для людей и инфраструктуры. Военные отметили, что место их падения будет известно только спустя несколько часов после того, как ракета войдет в нашу атмосферу. Произойдет это примерно 1 августа.

Эксперт из Университета Британской Колумбии Майкл Байерс отметил, что ракета-носитель выполнила свою миссию и отправилась в неконтролируемый спуск в атмосферу Земли. Ее вес составляет более 20 тонн и при вхождении в атмосферу металл развалиться на части и многие обломки сгорят, но есть высокая вероятность того, что большие куски упадут на поверхность.

По словам ученого, если такие обломки упадут в населенных районах Земли, то они могут причинить ущерб инфраструктуре, а также могут быть угрозой для жизни людей.

Однако падение обломков на населенные пункты можно предотвратить благодаря современным технологиям, позволяющим обеспечить контролируемый спуск остатков ракет в атмосферу Земли. Они помогают направить ее, например, в удаленную часть океанов.

«Курсор» писал ранее, что два крупных астероида, размерами с многоэтажный дом, будут пролетать мимо нашей планеты в конце этой недели. Согласно данным NASA, сближения прогнозируются в пятницу и субботу, 29 и 30 июля.