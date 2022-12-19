Наравне с iPhone 14 Pro: назван лучший смартфон для селфи

Несколько месяцев назад китайская компания Huawei представила новинку — флагман Mate 50 Pro с топовым набором камер. В ходе исследования оказалось, что по части камер этот смартфон является лучшим для селфи-съемок. Первое место он разделил с новым iPhone 14 Pro.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного специалистами DxOMark.

Тестирование показало, что селфи-камера этого смартфона набрала 145 баллов. Она хорошо передает кожные тона и обеспечивает на снимках и видеороликах широкий динамический диапазон. Но есть и минусы, среди них эксперты выделили, в частности небольшие артефакты и отсутствие деталей на видео при слабом освещении.

При сравнении основной камеры телефона Mate 50 Pro с новыми iPhone, то она также лидирует по характеристикам. В рейтинге DxOMark она набрала 149 баллов, в то время, как iPhone 14 Pro и 14 Pro Max набрали по 146 баллов, разделив 4 и 5 места.

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