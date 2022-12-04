Стало известно количество владельцев мобильных телефонов на Земле

Почти две трети жителей планеты старше 10 лет (более 5,2 миллиарда человек) имеют мобильные телефоны в 2022 году.

Об этом свидетельствуют данные специализированного учреждения ООН «Международный союз электросвязи» (ITU), сообщает портал BusinessUA.

Отмечается, что этот показатель составляет 73% всего населения планеты. При этом самая высокая доля имеющих мобильный телефон зарегистрирована в Европе — 93%. В Африке – самая низкая – 61% среди населения старше 10 лет.

«Мобильные телефоны – самый распространенный инструмент для использования интернета. Часть тех, у кого они есть, указывают на доступность интернета», — говорится в сообщении.

По данным ITU, 75% молодых людей в мире имеют доступ в интернет, в 2021 году этот показатель составил 72%. В ITU также отметили, что интернет стал более доступным во всех регионах мира и среди групп с разным уровнем дохода, однако распространение интернета происходит все же неравномерно.

«Слишком многие люди по-прежнему живут в цифровой тьме. Наша глобальная задача состоит в том, чтобы задействовать ресурсы, позволяющие каждому извлечь выгоду от доступа к сети», — сказала председатель ITU Дорин Богдан-Мартин.

Как сообщал Курсор, во всем мире насчитывается около 16 миллиардов мобильных телефонов – ожидается, что в этом году почти треть из них будет выведена из строя, что вызывает опасения некоторых специалистов по утилизации.

Так, эксперты ожидают, что около 5,3 миллиарда мобильных телефонов выйдут из строя в 2022 году. Если положить их друг на друга (при условии, что каждое устройство имеет толщину около 9 мм), полученная башня из электронных отходов будет в 120 раз больше высоты, на которой расположена Международная космическая станция, и достигнет 1/8 пути на Луну.

Также Курсор писал о том, какие действия можно и какие нельзя делать при покупке нового смартфона.