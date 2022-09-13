NASA готовится испытать сверхзвуковой самолет: подробности

Одна из целей миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства — минимизировать эффект звукового удара, когда самолет превышает скорость звука.

Авиаконструкторы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уже до конца 2022 года планируют провести первый тестовый полет сверхзвукового самолета X-59 QueSST.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что данные, полученные разработчиками, помогут сделать возможным сверхзвуковой полет над сушей, что значительно сократит время в пути в Соединенных Штатах или в любой точке мира.

Так, миссия Quest преследует две цели:

спроектировать и построить исследовательский самолет NASA X-59 с технологией, которая уменьшает громкость звукового удара, когда самолет превышает скорость звука;

пролететь на X-59 над отдельными населенными пунктами США, чтобы собрать данные о реакции человека на звук, издаваемый во время сверхзвукового полета, и передать этот набор данных американским и международным регулирующим органам.

«Используя эти данные, можно выписать и принять новые обоснованные правила, касающиеся сверхзвуковых полетов над землей, которые откроют двери для новых коммерческих грузовых и пассажирских рынков для обеспечения авиаперевозок со скоростью, превышающей скорость звука», — говорится в сообщении.

Как информировал Курсор, NASA впервые показало планету вне Солнечной системы, которую зафиксировал космический телескоп «Джеймс Уэбб».

Орбитальному телескопу удалось снять газовый гигант HIP 65426b. По словам астрономов, этот снимок – исторический момент для астрономии. Ранее экзопланеты удавалось увидеть только через наземные телескопы, не позволявшие подробно их изучить.

Также Курсор сообщал, что NASA 3 сентября, планировало повторную попытку запуска программы Артемида (Artemis). Однако миссию отложили, потому что не смогли устранить утечку в оборудовании, передающую топливо в ракету.

Миссия должна стать первым шагом к возвращению на Луну впервые после эры «Аполлона» в 1972 году. В ее рамках запланирована отправка беспилотной капсулы «Орион» в 1,5-месячное путешествие вокруг Луны для исследования вероятного влияния полета на здоровье человека.