NASA опять отложила миссию «Артемида-1» на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сегодня, 3 сентября, планировало повторную попытку запуска программы Артемида (Artemis). Однако, это вновь не удалось из-за определенной причины.

Миссия предварительно должна была стартовать в 21:17 по израильскому времени. Однако, ее отложили, потому что не смогли устранить утечку в оборудовании, передающую топливо в ракету.

Об этом сообщает NASA.

Мероприятие было запланировано на площадке 38B космического центра Кеннеди (Флорида, США), откуда хотели запустить сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) – самую мощную ракету в мире. Это стало уже вторым переносом – прошлый старт планировался на 29 августа, но его тоже перенесли из-за проблем с утечкой жидкого водорода.

Отметим, что миссия под названием «Артемида» должна стать первым шагом к возвращению на Луну впервые после эры «Аполлона» в 1972 году. В ее рамках запланирована отправка беспилотной капсулы «Орион» в 1,5-месячное путешествие вокруг Луны для исследования вероятного влияния полета на здоровье человека.

В частности, ученые хотят убедиться, что теплозащитному экрану капсулы удастся выдерживать трения об атмосферу при возвращении на Землю. Если все пройдет по плану, то NASA запустит аналогичную миссию с астронавтами на борту, которая получит названием «Артемида-2». А вот финальная миссия, «Артемида-3», предполагает высадку американских астронавтов на поверхность Луны.

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