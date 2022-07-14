NASA в 2030-х годах начнет искать жизнь на Марсе

Ученые призывают НАСА запустить миссию Mars Life Explorer (MLE) для поиска жизни на красной планете. Если будет достигнуто согласие, эта миссия может быть запущена в 2030-х годах.
В частности, MLE будет искать признаки жизни во льду на поверхности Марса. Предполагается, что он будет бурить на глубину до шести сантиметров, брать образцы льда и анализировать их на месте. В общей сложности буры устройства могут достигать глубины до двух метров.
Ученые говорят, что посадочная платформа, скорее всего, будет работать параллельно с инициативой по возвращению образцов — совместной кампанией НАСА и Европейского космического агентства по возвращению образцов, собранных марсоходом Perseverance, на Землю в 2033 году.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ученые рассказали, как может разрушиться вся Солнечная система. Согласно новому исследованию ученых из Канады, из-за небольших изменений в орбитах планет, вызванных проходящей мимо звезды, может рухнуть вся Солнечная система.
Еще напомним, что астрономы показали удивительное изображение галактики в созвездии Льва. Галактика была открыта французским астрономом Пьером Мешеном в 1781 году. Находится на расстоянии 38 миллионов световых лет от Млечного Пути