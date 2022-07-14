NASA в 2030-х годах начнет искать жизнь на Марсе

Новый аппарат будет бурить лед на глубине до шести сантиметров, извлекать образцы и анализировать их на месте. Всего буровая установка аппарата может достигать глубины до двух метров.

Ученые призывают НАСА запустить миссию Mars Life Explorer (MLE) для поиска жизни на красной планете. Если будет достигнуто согласие, эта миссия может быть запущена в 2030-х годах.

В частности, MLE будет искать признаки жизни во льду на поверхности Марса. Предполагается, что он будет бурить на глубину до шести сантиметров, брать образцы льда и анализировать их на месте. В общей сложности буры устройства могут достигать глубины до двух метров.

Ученые говорят, что посадочная платформа, скорее всего, будет работать параллельно с инициативой по возвращению образцов — совместной кампанией НАСА и Европейского космического агентства по возвращению образцов, собранных марсоходом Perseverance, на Землю в 2033 году.

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