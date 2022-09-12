NASA назвало новый дедлайн запуска программы Artemis

02:15, Сегодня
Технологии, Интересные факты
земля и луна иллюстрация
Фото: depositphotos.com

Обнаруженная протечка в канале подачи жидкого водорода в топливные баки первой ступени уже устранена — инженеры заменили уплотнители и готовятся испытать место подключения на герметичность.

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не оставляют надежды до окончания сентября запустить к Луне ракету SLS с кораблём Orion.

Об этом сообщает портал ТОнеТО.

Отмечается, что обнаруженная протечка в канале подачи жидкого водорода в топливные баки первой ступени уже устранена — инженеры NASA заменили уплотнители и готовятся испытать место подключения на герметичность. Если течи не будет, к тестовой заправке баков криогенным топливом стартовая команда приступит уже 17 сентября.

«Предварительно NASA установило два стартовых дня — 23 и 27 сентября с окнами 2 часа и 70 минут соответственно. Можно предполагать, что тестовая заправка всех баков ракеты SLS криогенным топливом 17 сентября плавно перейдёт в подготовку к запуску 23 сентября. Если утечек не будет, смысла сливать топливо не будет тоже», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства 3 сентября планировало повторную попытку запуска программы Artemis. Однако ее отложили, потому что не смогли устранить утечку в оборудовании, передающую топливо в ракету.

Мероприятие было запланировано на площадке 38B космического центра Кеннеди (Флорида, США), откуда хотели запустить сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) – самую мощную ракету в мире. Это стало уже вторым переносом – прошлый старт планировался на 29 августа, но его тоже перенесли из-за проблем с утечкой жидкого водорода.

В рамках миссии запланирована отправка беспилотной капсулы Орион в 1,5-месячное путешествие вокруг Луны для исследования вероятного влияния полета на здоровье человека. В частности, ученые хотят убедиться, что теплозащитному экрану капсулы удастся выдерживать трения об атмосферу при возвращении на Землю.

Ранее NASA впервые показало планету вне Солнечной системы, которую зафиксировал космический телескоп «Джеймс Уэбб».

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Автор материала:
Ади Хлюдзинский
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