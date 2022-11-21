NASA показало, как будет забирать образцы грунта с Марса

Также в рамках миссии на Землю планируется передать образец атмосферы «красной планеты».

Американское и Европейское космические ведомства готовятся к миссии под названием Mars Sample Return Mission по забору с Марса образцов почвы ровером Perseverance.

Об этом сообщает PortalTele.

Отмечается, что Perseverance уже «упаковал» 14 образцов горных пород. Также на Землю планируется передать образец атмосферы Марса и три «пробирки-свидетели», которые нужны для оценки загрязнения марсианского вещества земным.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, как планируется осуществить миссию.

Ожидается, что комплект образцов с борта ровера будет перегружен на борт ракеты MAV (Mars Ascent Vehicle) и доставит пробы на околомарсианскую орбиту, где их заберет аппарат ERO (Earth Return Orbiter) и доставит на Землю.

«Если ровер не сможет перегрузить образцы, ему помогут два дрона, которые прибудут на Марс вместе с MAV и доставят к нему резервные пробирки. Дублирующие образцы будут находиться на участке «Три развилки» (Three Forks) на дне кратера Эзеро», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, ученые выяснили, что Марс и Земля, похоже, имеют схожие структуры облаков. Возможно, самым удивительным для ученых было то, что облака, наблюдаемые над сухой и засушливой атмосферой Марса, напоминали облака, встречающиеся в самых разных средах на Земле.

Также Курсор информировал о том, что ученые выяснили новые интересные факты о Красной планете. Новые данные, собранные из недр Марса, дают представление о том, как сформировалась планета и как она изменилась за тысячелетия.