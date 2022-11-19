Ученые выяснили, что Марс и Земля, похоже, имеют схожие структуры облаков

Возможно, самым удивительным для ученых было то, что облака, наблюдаемые над сухой и засушливой атмосферой Марса, напоминали облака, встречающиеся в самых разных средах на Земле.

«Думая о марсианской атмосфере на Земле, можно легко представить сухую пустыню или полярный регион. Поэтому совершенно неожиданно, что, отслеживая хаотическое движение пыльных бурь, можно провести параллели с процессами, которые происходят во влажных, горячих и совершенно не похожих на Марс тропических регионах Земли», — заявил ученый проекта Mars Express Колин Уилсон ..

Исследование команды было опубликовано в журнале Icarus.

В ходе исследования ученые изучили две пылевые бури, которые произошли вблизи северного полюса Марса весной 2019 года. Изображения VMC показывают, что штормы нарастают, а затем исчезают в цикле, демонстрирующем общие черты и формы, повторяющиеся в течение нескольких дней. На широкоугольных изображениях HRSC видны спиральные формы длиной от от 1 000 до 2 000 км. Эти спирали, по-видимому, формируются так же, как и внетропические циклоны, наблюдаемые в средних и полярных широтах Земли.

Изображения также показывают, что пыльные бури на Марсе состоят из регулярно расположенных более мелких облачных ячеек, которые расположены как галька, образуя текстуру, похожую на садовую дорожку, которую также можно увидеть в облаках над Землей. Эти узоры создаются, когда горячий воздух поднимается вверх, а более плотный, холодный воздух падает ячеистыми единицами — явление, называемое конвекцией с закрытыми ячейками.

Ученые объяснили, что по мере того, как горячий воздух поднимается через центр этих ячеек, холодный воздух падает по «путям», которые образуются в промежутках между отдельными ячейками.

На Земле эта конвекция вызывает образование облаков, потому что поднимающийся горячий воздух содержит воду, которая затем конденсируется и выпадает в виде дождя. Но в сухой и засушливой среде Марса эти поднимающиеся столбы горячего воздуха несут пыль. Когда воздух охлаждается и опускается, он несет меньше пыли. В результате над Марсом формируются структура со знакомым зернистым рисунком, наблюдаемым в облаках над Землей, хотя и с пыльным, а не водянистым составом.

«Несмотря на непредсказуемое поведение пыльных бурь на Марсе и сопровождающие их сильные порывы ветра, мы увидели, что в рамках их сложности могут возникать организованные структуры, такие как фронты и схемы ячеистой конвекции», — говорит Агустин Санчес-Левага, руководитель научной группы VMC и ведущий автор исследования.

Это понимание облаков Марса дает планетологам лучшее понимание динамики марсианской атмосферы. Более того, информация о марсианских пыльных бурях может помочь в будущих миссиях на Красную планету.

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