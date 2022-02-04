NASA в марте запустит сверхтяжелую ракету SLS

По словам сотрудников NASA и представителей его подрядчиков, никто не хочет выполнять работы по подготовке к планируемой лунной миссии в спешке. Поэтому было принято решение перенести запуск сверхтяжелой ракеты с середины февраля на март.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Ars Technica».
Кроме того, существует предположение, что запуск ракеты Space Launch System американским космическим агентством произойдет либо в конце первого месяца весны, либо будет отложен до апреля.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что SpaceX запустила в космос спутник-шпион по просьбе разведуправления.
Сообщается, что ракета-носитель всех спутников SpaceX — Falcon 9 стартовала с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.
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