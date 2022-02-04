NASA в марте запустит сверхтяжелую ракету SLS

Первый запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion, который должен совершить полет вокруг Луны, а затем вернуться на Землю, переносится с 15 февраля на середину марта.

По словам сотрудников NASA и представителей его подрядчиков, никто не хочет выполнять работы по подготовке к планируемой лунной миссии в спешке. Поэтому было принято решение перенести запуск сверхтяжелой ракеты с середины февраля на март.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Ars Technica».

Кроме того, существует предположение, что запуск ракеты Space Launch System американским космическим агентством произойдет либо в конце первого месяца весны, либо будет отложен до апреля.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что SpaceX запустила в космос спутник-шпион по просьбе разведуправления.

Сообщается, что ракета-носитель всех спутников SpaceX — Falcon 9 стартовала с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

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