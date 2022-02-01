Ученые NASA поздравили всех жителей Земли с Лунным Новым годом

Празднование Лунного Нового года продолжается с первого новолуния по лунному календарю (которое выпадает на 1 февраля в этом году) до Фестиваля фонарей, на 15-й день нового лунного года. Этот праздник традиционно отмечается в Китае.

Ученые из NASA на странице ведомства в социальной сети Instaghram поздравили землян с Лунным Новым годом. Также к своему посту с поздравлениями эксперты прикрепили удивительную фотографию луны — тонкого полумесяца, который поднимается над индийским океаном.

«Наша Луна — не просто красива; она также помогает регулировать приливы и отливы на Земле и косвенно смягчает наш климат», — написали ученые.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NASA (@nasa)

Ученые напомнили, что главная теория о том, как образовалась наша Луна, заключается в том, что объект размером с Марс столкнулся с Землей около 4,5 миллиардов лет назад, в результате чего образовался массивный обломок. именно он и стал Луной. Наш естественный спутник находится на расстоянии 384 тысячи 400 километров от Земли.

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