SpaceX запустила в космос спутник-шпион по просьбе разведуправления

На орбиту выведен спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления. Как сообщает портал Space, в космос отравилась ракета Falcon 9 компании SpaceX.

Сообщается, что ракета-носитель всех спутников SpaceX — Falcon 9 стартовала с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии. После возвращения первой ступени обратно на Землю, трансляция запуска была прекращена по просьбе разведуправления.

Информация о деятельности и оборудовании спутника засекречена.

Известно, что разведуправление США пользуется услугами частной компании SpaceX в рамках контракта по космическим запускам, который был подписан в 2020 году.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ОАЭ сообщают о перехвате минимум трех вражеских беспилотников.

О этом стало известно сегодня, 3 февраля. В Объединенных Арабских Эмиратах сообщили о том, что беспилотники были обнаружены над населенными районами.

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