НАТО презентовало новый морской дрон для предотвращения диверсий

В учениях Альянса примут участие более двух тысяч гражданских и военных специалистов.

НАТО протестирует новые морские дроны, которые могут использовать искусственный интеллект для обнаружения подозрительной активности вблизи подводной инфраструктуры.

Об этом информирует FOX News.

Отмечается, что четырнадцать членов альянса НАТО, а также Швеция объединились для участия в учениях, которые продолжались в течение 12 дней у берегов Португалии, чтобы испытать подводные морские дроны, способные в режиме реального времени посылать «сигнал сдерживания противнику, будь то россия* или кто-то другой».

В учениях, получивших название «Dynamic Messenger 23» примут участие более 2000 гражданских и военных специалистов. Основное внимание будет уделено интеграции морских беспилотных систем в операции альянса и тестированию новых технологий, которые в настоящее время находятся на стадии разработки.

Учения пройдут почти через год после взрывов трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море, которые подчеркнули трудности НАТО в сдерживании атак и мониторинге подозрительной активности вокруг критически важной подводной инфраструктуры. Хотя многие члены альянса подозревали причастность россии к нападению, НАТО еще официально не возложила ответственность на какую-либо страну или организацию.

Как сообщал Курсор, офис шерифа штата Флориды (США) опубликовал видео, на котором во время учений морской пехоты аллигатор напал на дрон с подводной камерой.

Правоохранители сообщили, что морское подразделение использовало беспилотник с камерой для учений в Форт-Майерсе, когда беспилотник привлек внимание находящегося поблизости аллигатора.

Также мы писали о том, что украинские военные показали, как выглядит штурм позиций россиян глазами бойца.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!