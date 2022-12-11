Назван способ, который поможет повысить скорость работы приложения YouTube

Этот способ поможет смартфонам и на Android, и на iOS.

YouTube является одним из самых популярных видеохостингов, предоставляющих услуги хранения и показа видеороликов. И чтобы он всегда был под рукой, миллионы пользователей скачали себе соответствующее приложение на смартфон. Но как повысить его скорость и производительность работы?

Об этом рассказали в Business Insider.

С помощью YouTube можно посмотреть фильмы, клипы, анонсы и другие ролики, но чтобы приложение быстро работало, нужно регулярно заниматься очисткой кеша. Такой простой шаг поможет увеличить производительность работы платформы и на Android, и на iOS.

Эксперты отмечают, что для очистки кеша на iPhone необходимо предварительно удалить приложение YouTube, а затем снова его установить. А вот на Android все проще. Нужно зайти в «Настройки» — «Приложения», и в списке программ выбрать «YouTube». Далее найдите опцию «Хранилище и кеш» и выберите пункт «Очистить кеш».

Если этого периодически не делать, то гаджет начнет сохранять большой объем данных, со временем это приведет к замедлению работы приложения, и телефона в целом.

«Курсор» писал ранее, что многие из нас продолжают пользоваться смартфонами и мобильными телефонами наряду с ноутбуками. Однако они, как и компьютеры, загрязняются, что отрицательно отражается и на устройствах, и на здоровье людей.

Еще мы писали, чтобы смартфон прослужил вам как можно дольше, за ним нужно правильно ухаживать, в частности избегать частого перегревания батареи.