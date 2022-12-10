Как правильно чистить смартфон от грязи и микробов и не повредить экран

Гаджеты, как и компьютеры, загрязняются, что отрицательно отражается и на самих устройствах, и на здоровье людей.

Многие из нас продолжают пользоваться смартфонами и мобильными телефонами наряду с ноутбуками. Однако они, как и компьютеры, загрязняются, что отрицательно отражается и на устройствах, и на здоровье людей.

О том, как чистить телефон правильно, пишет издание Апостроф.

Отмечается, что для того, чтобы почистить смартфон, нужны следующие предметы:

ватные палочки;

зубочистка;

этиловый спирт;

мягкая ткань, которая не оставляет ворса.

Телефон не должен быть включен в зарядку, также его желательно отключить вовсе. Если на экране есть защитная пленка, ее нужно аккуратно снять. Кроме того, надо быть аккуратным с другими элементами, такими, как сенсорный датчик.

Ни в коем случае не стоит засовывать зубочистку и ватную палочку со спиртом слишком глубоко в телефон, чтобы не было повреждений. При этом разъем MicroUSB лучше вообще не трогать — он достаточно хрупкий и может не выдержать чистки.

Как сообщал Курсор, во всем мире насчитывается около 16 миллиардов мобильных телефонов – ожидается, что в этом году почти треть из них будет выведена из строя, что вызывает опасения некоторых специалистов по утилизации.

Так, эксперты ожидают, что около 5,3 миллиарда мобильных телефонов выйдут из строя в 2022 году. Если положить их друг на друга (при условии, что каждое устройство имеет толщину около 9 мм), полученная башня из электронных отходов будет в 120 раз больше высоты, на которой расположена Международная космическая станция, и достигнет 1/8 пути на Луну.

Также Курсор писал о том, какие действия можно и какие нельзя делать при покупке нового смартфона.