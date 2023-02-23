Названа функция, включение которой позволит смартфону заряжаться быстрее

Многие функции смартфона «съедают» батарею, а есть и те, которые не дают устройство нормально зарядиться.

Мобильный телефон — это незаменимый помощник в повседневной жизни, который мы используем для общения, работы и развлечений. Однако, часто возникает проблема — разрядка батареи, которая происходит гораздо быстрее, чем мы хотели бы. К счастью, есть одна функция, которая может помочь ускорить зарядку гаджета. Это «режим полета».

Подробнее об этом информирует портал santeplusmag.com.

«Режим полета» — это настройка, которая отключает мобильную связь, что позволяет существенно снизить потребление энергии батареей при зарядке. В результате зарядка проходит быстрее. Некоторые пользователи, возможно, сомневаются, что эта функция действительно работает, но здесь есть научное объяснение.

При использовании мобильного телефона с активированными Wi-Fi, NFC и Bluetooth при зарядке от 1% батареи, устройство достигает 40% заряда за 30 минут. Тем временем, использование режима полета при зарядке устройства с 1% батареей дает результат в 43% заряда за тот же период времени.

Хотя разница в процентах может показаться небольшой, это может быть полезно для тех, кто хочет ускорить процесс зарядки своего устройства. Поэтому, если вам нужно быстро зарядить ваш мобильный телефон, попробуйте использовать режим полета.

Ранее «Курсор» информировал, что названы приложения, которые безбожно воруют заряд вашего смартфона. Более 90% пользователей смартфонов признаются, что как только они запускают разные приложения, батареи телефонов начинают быстро разряжаться.

Напоминаем, что названы простые способы освободить память на смартфоне. Чтобы избавиться от ненужных данных на смартфоне, необходимо сбрасывать его до заводских настроек раз в 1,5 года. Сбрасывать нужно примерно раз в полтора года. Предварительно необходимо создать резервную копию и сохранить все важные данные. Однако есть еще несколько хитростей, которые помогут освободить память устройства.