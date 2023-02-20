Названы простые способы освободить память на смартфоне

Чтобы избавиться от ненужных данных на смартфоне, необходимо сбрасывать его до заводских настроек раз в 1,5 года.
Об этом пишет портал iTechUA.
По словам экспертов, с которыми общалось СМИ, избавиться от невостребованных данных, которые не удалось удалить вручную или с помощью специальных приложений, можно, сбросив смартфон до заводских настроек. Такая процедура позволит «почистить» память гаджета и ускорить его работу.
Сбрасывать нужно примерно раз в полтора года. Предварительно необходимо создать резервную копию и сохранить все важные данные.
Еще один способ освободить память – загрузить информацию (фото, видео, музыку) на компьютер или перенести ее на облако.
Кроме того, можно отключить автозагрузку файлов в мессенджерах: тогда медиафайлы не будут загружаться на телефон и заполнять его память.
Как сообщал Курсор, смартфоны китайских производителей имеют встроенное программное обеспечение для слежения за своими пользователями.
Среди данных, которые могут поступать производителям смартфонов, — данные о самом устройстве, его местонахождении, предпочтениях пользователя, основанные на ежедневном использовании устройства или даже контактах с другими людьми.
До этого Курсор писал о том, что большая часть владельцев смартфонов эксплуатируют их до тех пор, покуда ресурс АКБ не исчерпается полностью.
Ранее мы информировали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.