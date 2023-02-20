Названы простые способы освободить память на смартфоне

Как вариант — можно избавиться от невостребованных данных, сбросив смартфон до заводских настроек. Но есть и другие методы.

Чтобы избавиться от ненужных данных на смартфоне, необходимо сбрасывать его до заводских настроек раз в 1,5 года.

Об этом пишет портал iTechUA.

По словам экспертов, с которыми общалось СМИ, избавиться от невостребованных данных, которые не удалось удалить вручную или с помощью специальных приложений, можно, сбросив смартфон до заводских настроек. Такая процедура позволит «почистить» память гаджета и ускорить его работу.

Сбрасывать нужно примерно раз в полтора года. Предварительно необходимо создать резервную копию и сохранить все важные данные.

Еще один способ освободить память – загрузить информацию (фото, видео, музыку) на компьютер или перенести ее на облако.

Кроме того, можно отключить автозагрузку файлов в мессенджерах: тогда медиафайлы не будут загружаться на телефон и заполнять его память.

Как сообщал Курсор, смартфоны китайских производителей имеют встроенное программное обеспечение для слежения за своими пользователями.

Среди данных, которые могут поступать производителям смартфонов, — данные о самом устройстве, его местонахождении, предпочтениях пользователя, основанные на ежедневном использовании устройства или даже контактах с другими людьми.

До этого Курсор писал о том, что большая часть владельцев смартфонов эксплуатируют их до тех пор, покуда ресурс АКБ не исчерпается полностью.

Ранее мы информировали о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.