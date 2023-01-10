Создан гаджет, передающий запахи фильмов и видеоигр во время просмотра

На выставке CES 2023 японская компания Aromajoin представила девайс Aroma Shooter, использующий «оцифрованные» запахи, что дарит незабываемые впечатления от просмотра фильмов или гейминга.

Об этом сообщает Kotaku.

Гаджет состоит из двух элементов: распылителя и ароматического картриджа. Картридж является твердотельным устройством, которое «переключается между ароматами всего за 0,1 секунды и мгновенно смешивать их». Владелец устройства сможет запрограммировать в Aroma Shooter более 100 ароматов.

В качестве образца упомянули о цветущей вишне, винограде и персики. Пользователь сможет создать свой собственный ароматизированный набор даже для видео на YouTube.

Стоимость Aroma Shooter с шестью ароматическими картриджами составляет 998 долларов. Если владелец девайса захочет увеличить большую широту спектра, тогда ему потребуется купить новые отдельные картриджи, что обойдется еще в 54 доллара.

Сейчас в компании Aromajoin работают над присоединением распылителя ароматов к устройствам VR, чтобы пользователь был абсолютно погружен в процесс.

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