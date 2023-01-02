Названы настройки, которые «съедают» заряд батареи

Если ваш гаджет быстро разряжается, причина может быть в настройках, которые «съедают» заряд батареи.
Портал eNovosti рассказывает, какие две настройки нужно выключить, чтобы аккумулятор смартфона дольше держал заряд.
Во-первых, сильно тратит заряд сканер обновлений. Когда он включен, гаджет постоянно сканирует пространство в радиусе 30 метров и пытается подключиться к другому устройству.
У многих эта функция включена автоматически. Чтобы ее отключить, нужно выбрать в меню пункт Google, затем «Устройство и обмен данными» и нажать на вкладку «Устройства».
Вторая причина быстрой разрядки батареи – Google Play Защита. Это встроенная защита от вредоносного программного обеспечения. Она несколько раз в день включает автоматическую проверку, что нецелесообразно, поскольку на смартфонах по умолчанию установлен тот или иной антивирус.
Функция находится в разделе «Состояние защиты» в настройках. Чтобы отключить, нужно убрать галочки из пунктов «Помощь улучшить защиту» и «Сканирование приложений с помощью Google Play».
Как сообщал Курсор, названы приложения, которые безбожно воруют заряд вашего смартфона.
Ранее Курсор информировал о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.