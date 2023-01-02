Названы настройки, которые «съедают» заряд батареи

Около 93% пользователей смартфонов признаются, что часто батареи телефонов почти полностью разряжаются до конца дня.

Если ваш гаджет быстро разряжается, причина может быть в настройках, которые «съедают» заряд батареи.

Портал eNovosti рассказывает, какие две настройки нужно выключить, чтобы аккумулятор смартфона дольше держал заряд.

Во-первых, сильно тратит заряд сканер обновлений. Когда он включен, гаджет постоянно сканирует пространство в радиусе 30 метров и пытается подключиться к другому устройству.

У многих эта функция включена автоматически. Чтобы ее отключить, нужно выбрать в меню пункт Google, затем «Устройство и обмен данными» и нажать на вкладку «Устройства».

Вторая причина быстрой разрядки батареи – Google Play Защита. Это встроенная защита от вредоносного программного обеспечения. Она несколько раз в день включает автоматическую проверку, что нецелесообразно, поскольку на смартфонах по умолчанию установлен тот или иной антивирус.

Функция находится в разделе «Состояние защиты» в настройках. Чтобы отключить, нужно убрать галочки из пунктов «Помощь улучшить защиту» и «Сканирование приложений с помощью Google Play».

Как сообщал Курсор, названы приложения, которые безбожно воруют заряд вашего смартфона.

Ранее Курсор информировал о том, что многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.