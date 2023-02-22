Названы простые правила, продлевающие жизнь беспроводным наушникам

Независимо от бренда, модели или стоимости беспроводные наушники нуждаются в уходе.

Эксперты назвали несколько несложных правил, которые помогут продлить жизнь беспроводным наушникам.

Об этом пишет портал Панорама.

Загрязнение не только приводит к размножению бактерий, но и влияет на громкость – становится плохо слышно собеседника, ухудшается качество звучания музыки.

Во внутренней части бокса собирается больше грязи и пыли, поэтому очистку нужно начинать изнутри. Магниты, с помощью которых закрепляются наушники в футляре, также притягивают мелкие частицы. Важно сразу удалить мусор, потому что он может попасть в зарядные порты – тогда возникнет проблема с питанием гарнитуры. За наушниками ухаживают следующим образом:

с помощью зубочистки удалите грязь под крышкой и из других мест;

уберите пыль и мусор с помощью щетки с мягкой щетиной;

протрите поверхности смоченной в спирте ватной палочкой, а пазы для наушников — сухой.

Следите, чтобы влага не попала в зарядные порты. Не используйте иглы и другие острые предметы, оставляющие царапины. Снаружи футляр достаточно вытереть ватным диском, смоченным в спирте, после чего убрать остатки влаги.

Также необходимо почистить наушники от серы. Для этого можно использовать ватные палочки и диски, деревянные зубочистки и спирт. У беспроводных наушников, таких как AirPods, есть тонкая сеточка динамика, которая контактирует с ушной раковиной. Поэтому в этом месте накапливаются сера, пыль и грязь.

Вы можете удалить их с помощью сухой ватной палочки, аккуратно прикасаясь к сеточке. Засохшую грязь убираем зубочисткой, а ее остатки мягкой щеткой. Смоченным в спирте диском протираем корпус наушников.

Если нужно почистить гарнитуру с накладками, снимите амбушуры и протрите антисептиком. Сухой ваткой пройдитесь по мембране, чтобы убрать грязь. Наушники с тканевыми элементами достаточно протереть влажной салфеткой с антисептиком, затем перейти на внешнюю часть и промокнуть сухим ватным диском.

Если наушники промокли, нужно протереть их сухой салфеткой: это уберет лишнюю влагу. Разместите гарнитуру на сухой ткани отверстием вниз, чтобы слить воду, можно слегка постучать по корпусу.

Для извлечения влаги допускается использовать шарики силикагеля. Оставьте наушники до полного высыхания, только после этого их можно будет вернуть в футляр.

Как сообщал Курсор, названы основные недостатки беспроводных наушников.

Также Курсор писал о том, что у беспроводных наушников AirPods нашли скрытую полезную функцию.