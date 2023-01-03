Названы основные недостатки беспроводных наушников

Беспроводные наушники сейчас достаточно популярны из-за того, что они более удобные и по идее должны дольше прослужить, в отличие от проводных, которые часто запутываются и деформируются. Но все же у них есть недостатки, на которые следует обратить внимание.

Об этом пишет iТech.ua.

Эксперты отметили, что беспроводные наушники из-за Bluetooth-соединение быстрее разряжают смартфон, особенно, если вы используете гарнитуру на высокой громкости. Беспроводной модуль потребляет больше энергии.

Также при активном использовании миниатюрные наушники часто выпадают из ушей. Это влечет за собой механические повреждения или полный выход из строя, а также можно и вовсе потерять один из наушников.

Еще один недостаток — не всегда надежное подключение. Бывают случаи, когда Bluetooth теряет связь со смартфоном и не хочет подключаться к устройству. Плюс ко всему, в людных местах Bluetooth-гарнитура может улавливать помехи.

Эксперты отметили, что из-за беспроводных наушников может ухудшиться и качество звука, это зависит как от смартфона, так и от устройства. Иногда встречаются ситуации, когда одна модель наушников работает хорошо, а у другой звук искажается при прослушивании на одном и том же гаджете.

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