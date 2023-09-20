Названы пять ошибок, которые приводят к "смерти" вашего смартфона

Каждый владелец гаджета хочет, чтобы его смартфон работал без проблем долгие годы.

К сожалению, люди часто сами допускают ошибки, которые приводят к серьезным проблемам в работе мобильного телефона.

Портал Lifehacker рассказывает о пяти главных ошибках, которые могут «убить» ваш гаджет.

Полностью разряженный смартфон

Желательно ставить телефон на зарядку до того, как он успеет разрядиться ниже 20%.

Если часто сбрасывать уровень заряда аккумулятора до 0%, с аккумулятором возникнут серьезные проблемы.

Использование неоригинального зарядного устройства

Желательно подключать телефон только к «родному» зарядному устройству.

Если по каким-то причинам это невозможно, необходимо найти качественную замену оригинальному зарядному устройству. Нет смысла покупать дешевый и опасный блок питания и кабель.

Нежелание перезагружать смартфон

Каждый месяц владельцу гаджета необходимо перезагрузить (а еще лучше полностью выключить на несколько минут) мобильное устройство.

Простое действие позволит вашему смартфону «отдохнуть», очистив кэш и остановив ненужные программы.

Постоянное использование чехла

С одной стороны, чехол защищает мобильный телефон от повреждений. С другой стороны, эта «оболочка» может повредить устройство, поскольку приводит к нагреву смартфона.

Перед зарядкой и в жаркую погоду чехол с гаджета лучше снять.

Увеличение яркости экрана

Слишком яркий экран – залог увеличения заряда смартфона и быстрого разряда аккумулятора. Кроме того, часто смотреть на такой экран вредно для зрения.

Уменьшите яркость – тогда заряд батареи сохранится и мобильный телефон перестанет «тормозить».

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.