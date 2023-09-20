Названы пять ошибок, которые приводят к "смерти" вашего смартфона

Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.
К сожалению, люди часто сами допускают ошибки, которые приводят к серьезным проблемам в работе мобильного телефона.
Портал Lifehacker рассказывает о пяти главных ошибках, которые могут «убить» ваш гаджет.
Полностью разряженный смартфон
Желательно ставить телефон на зарядку до того, как он успеет разрядиться ниже 20%.
Если часто сбрасывать уровень заряда аккумулятора до 0%, с аккумулятором возникнут серьезные проблемы.
Использование неоригинального зарядного устройства
Желательно подключать телефон только к «родному» зарядному устройству.
Если по каким-то причинам это невозможно, необходимо найти качественную замену оригинальному зарядному устройству. Нет смысла покупать дешевый и опасный блок питания и кабель.
Нежелание перезагружать смартфон
Каждый месяц владельцу гаджета необходимо перезагрузить (а еще лучше полностью выключить на несколько минут) мобильное устройство.
Простое действие позволит вашему смартфону «отдохнуть», очистив кэш и остановив ненужные программы.
Постоянное использование чехла
С одной стороны, чехол защищает мобильный телефон от повреждений. С другой стороны, эта «оболочка» может повредить устройство, поскольку приводит к нагреву смартфона.
Перед зарядкой и в жаркую погоду чехол с гаджета лучше снять.
Увеличение яркости экрана
Слишком яркий экран – залог увеличения заряда смартфона и быстрого разряда аккумулятора. Кроме того, часто смотреть на такой экран вредно для зрения.
Уменьшите яркость – тогда заряд батареи сохранится и мобильный телефон перестанет «тормозить».
Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.