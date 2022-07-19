Названы самые провальные продукты Apple

Журналисты SlashGear провели опрос и выяснили, какие устройства Apple потребители считают самыми неудачными.

В ходе опроса авторы тематического портала попросили 620 пользователей Apple из США назвать устройства бренда, которые они считают неудачными и никогда бы не купили. Первое место в списке заняла умная колонка HomePod. Устройство, появившееся в 2018 году, получило 20,48 процента голосов.

На втором месте в списке устройств, не сумевших впечатлить потребителей, оказалась смарт-метка AirTag, получившая 20,32 процента голосов. Беспроводные наушники AirPods расположились на третьем месте с 19,35%. В список также вошли смарт-часы Apple Watch, приставка Apple TV и банковская карта Apple Card.