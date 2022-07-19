Названы самые провальные продукты Apple

Журналисты SlashGear провели опрос и выяснили, какие устройства Apple потребители считают самыми неудачными.
В ходе опроса авторы тематического портала попросили 620 пользователей Apple из США назвать устройства бренда, которые они считают неудачными и никогда бы не купили. Первое место в списке заняла умная колонка HomePod. Устройство, появившееся в 2018 году, получило 20,48 процента голосов.
На втором месте в списке устройств, не сумевших впечатлить потребителей, оказалась смарт-метка AirTag, получившая 20,32 процента голосов. Беспроводные наушники AirPods расположились на третьем месте с 19,35%. В список также вошли смарт-часы Apple Watch, приставка Apple TV и банковская карта Apple Card.
Курсор ранее писал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.
Также сообщалось, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14. iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.