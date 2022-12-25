Названы семь способов ускорить работу старого Android

Возможно, пришло время очистить Android от мусора и пользоваться более быстрым телефоном.

Когда ваш смартфон начинает замедляться, вы можете подумать, не начало ли это конца. Однако это может быть просто накопившийся за долгое время цифровой мусор.

Об этом говорится в материале портала ITsider.

Поэтому, возможно, пришло время очистить Android от мусора и начать новый год с более быстрым телефоном, которым вы сможете пользоваться дольше.

Мы говорим об Android, поэтому учтите, что почти каждый смартфон имеет собственный интерфейс. Некоторые из наших предложений могут быть неприменимы к конкретному телефону, а другие будут доступны в разных меню. Вы всегда можете использовать функцию поиска на устройстве, чтобы применить эти советы к вашей ситуации.

Выключите и снова включите

Возможно, это самый банальный совет из всех, но он стоит первым в списке не просто так: большое количество проблем с Android (и вообще с техникой) можно устранить простым перезапуском.

Если телефон работает медленно в течение определенного времени, попробуйте перезагрузить его и посмотреть, решит ли это проблему.

Попробуйте минималистский подход

Вместо использования приложений для каждого сервиса, который вы хотите попробовать, вы можете придерживаться минимализма, чтобы улучшить производительность вашего телефона. Например, программы социальных сетей разработаны таким образом, чтобы держать вас на крючке и заставлять просматривать как можно больше рекламы. Та же логика применима к видеосервисам.

Если вы удалите эти приложения и просматриваете эти сайты в Chrome, вы увидите, что расход заряда батареи значительно уменьшится, так как сайты не могут использовать столько датчиков из браузера. Другой подход заключается в использовании Lite версий популярных приложений.

Проверьте наличие обновлений программного обеспечения

Обычно рекомендуется обновлять телефон до последней версии Android, но если вы хотите сохранить телефон, то в этом есть определенный компромисс. Если есть обновления безопасности, его обязательно нужно установить, чтобы защитить телефон и уберечь его от вредоносных программ.

А вот с общими обновлениями могут возникнуть сложности. Если обновление содержит серьезные изменения, быстрый поиск в Google должен показать, что другие люди получили с новым программным обеспечением. Если телефон старый, плохо оптимизированное обновление программного обеспечения может вывести его из строя, поэтому перед обновлением всегда проверяйте наличие проблем с производительностью, о которых сообщали другие пользователи.

Удалите приложения, которыми вы не пользуетесь

Все мы виноваты в том, что загружаем программы, когда они в тренде или популярны, и вскоре забываем об их существовании. Если ваш телефон полон неиспользуемых приложений, удалите их, чтобы увеличить время автономной работы и удобство использования.

Многие программы работают в фоновом режиме и используют датчики телефона, даже если вы не открываете их, что может привести к разрядке батареи и замедлению работы устройства.

Удалите хлам, чтобы освободить место

Хорошая программа управления файлами – обязательное условие для отслеживания того, что занимает место на вашем смартфоне. Приложение Files Go от Google предназначено для старых и медленных телефонов Android, но вы можете использовать его на любом устройстве, чтобы быстро освободить место.

Вы также можете проверить настройки любимых приложений для обмена сообщениями, чтобы узнать, не накапливается ли у вас слишком много файлов. Такие программы, как WhatsApp, позволяют отключить автоматическую загрузку мультимедиа, а также запретить хранить все открытые файлы мультимедиа в фотогалерее.

Переместите свои фотографии в облако

Если вы храните свои фотографии только на смартфоне, то из-за одного незначительного инцидента вы можете потерять целую кучу хороших воспоминаний.

Резервное копирование фотографий в облако с помощью таких программ, как Google Photos или OneDrive, обеспечит их сохранение и освободит место на устройстве для более эффективной работы.

Начните с нуля

Если ни один из этих советов не помог, создайте резервную копию всех данных на телефоне Android и начните все сначала. Это можно сделать двумя способами. Более простой и безопасный — сброс настроек на заводские — стирает данные с телефона и восстанавливает его в исходное состояние. Вы не потеряете свои данные, если они были сохранены в резервной копии, но новая версия Android поможет вам почувствовать себя новым человеком.

Если вы чувствуете себя авантюристом и не против ежедневного устранения неисправностей в первые несколько недель, вы можете попытаться установить на свой телефон ПЗУ. Это сложно и чревато аннулированием гарантии и выходом телефона из строя, поэтому не пытайтесь сделать это на своем основном смартфоне.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.