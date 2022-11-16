Названы способы, которые помогут отличить оригинальный iPhone от подделки

Часто под видом смартфонов iPhone продают подделки, которые обычному покупателю бывает сложно отличить от оригинала. Но все же есть несколько важных нюансов, которые помогают распознать настоящую продукцию Apple.

Об этом сообщает «УНИАН».

Покупателям советуют обратить внимание на серийный номер гаджета. Это самый простой и надежный способ, ведь ненастоящий серийный номер не пройдет верификацию на сайте Apple. А чтобы найти этот номер, нужно открыть «Настройки» — «Основные» — «Об этом устройстве». Скопируйте данные и введите их на сайте компании.

Еще уникальным является номер IMEI. Его также можно найти в сведениях «Об этом устройстве» или при помощи комбинации цифр для набора номера. Комбинация того, как проверить iPhone на оригинальность, выглядит следующим образом: *#06#.

Если полученные данные соответствуют тем, что указаны на коробке и чеке, вы приобрели оригинальную модель.

Также эксперты советуют при покупке смартфона обратить внимание на его корпус, он должен быть качественным на вид и на ощупь, потому что при производстве используется алюминий и нержавеющая сталь. Если корпус пластиковый, тогда можно не сомневаться, что вам предлагают подделку.

«Курсор» писал ранее, что многие пользователи iPhone жалуются на перегрев гаджета, из-за которого быстро садится и батарея. Но решить проблему можно попытаться самостоятельно. Эксперты рассказали, что для этого нужно сделать.

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