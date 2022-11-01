Производство iPhone могут сократить на треть: в чем причина

На заводе-производителе заявили, что держат ситуацию под контролем.

Тайваньская компания Foxconn может на треть сократить объемы производства iPhone на крупнейшем в мире китайском заводе в Чжэнчжоу. Это связано с коронавирусными ограничениями, которые начали вводить в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Выпуск смартфонов Apple может существенно сократиться уже в следующем месяце. Падение выпуска завода компании Foxconn в Чжэнчжоу по производству iPhone может составить до 30%.

Китайские власти еще в середине сентября объявили о введении строгих коронавирусных ограничений в одном из самых густонаселенных районов города Чжэнчжоу, где среди прочего расположены предприятия многих поставщиков Apple.

Производители говорят, что все под контролем и они намерены нарастить выпуск на других заводах компании, чтобы как-то компенсировать потери из-за жестких ограничений, вызванных вспышкой COVID-19.

«Курсор» писал ранее, что один из самых популярных смартфонов в истории Apple — iPhone 6 — теперь станет частью истории, так как в начале октября компания заявила, что iPhone 6 добавлен в список устаревших продуктов.

Еще мы писали, что новинка от Apple, iPhone 14, уже традиционно лишен такого привычного элемента смартфонов, как разъем на 3,5-мм. Но это еще не все — теперь как ненужный удален приемник SIM-карт.