Телефоны на Android атакованы новым вирусом, который ворует SMS-коды для входа в банковские приложения

Новый вирус способен перехватывать код при каждом входе в онлайн-банк, что позволяет хакерам подтверждать платежи и денежные переводы.

Специалисты по кибербезопасности компании Microsoft сообщили о выявлении банковского вируса-трояна, маскирующегося под программу раздачи бонусов для держателей банковских карт.

Об этом сообщает nbookpart

Вирус называется TrojanSpy:AndroidOS/Banker.O.

Технические специалисты Microsoft определили, что вирус предназначен для считывания и воровства SMS-кодов при двухфакторной аутентификации на смартфонах, работающих на операционной системе Android.

Как это работает? Хакеры распространяют установочный APK-файл вируса. При установке программа требует предоставить ряд разрешений, а также ввести номер карты. После ввода троян имеет возможность незаметно для пользователей перехватывать SMS-коды при каждом входе в онлайн-банк для подтверждения платежей и денежных переводов. Благодаря этим данным взломщики имеют полный доступ к аккаунту пользователя, вплоть до вывода всех средств.

Ранее Курсор публиковал три простых совета, которые помогут защитить ваши данные в смартфоне. Безопасность смартфона должна всегда быть на первом месте, потому что этот гаджет хранит много важной и личной информации. Чтобы защитить свои данные, эксперты порекомендовали использовать три простых способа.

Также редакция писала, что ошибка некоторых владельцев телефонов в том, что они практически не выключают мобильный интернет на своих гаджетах. Оказалось, что это чревато определенными проблемами с телефоном.