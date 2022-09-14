Владельцев Android предупредили о шпионской атаке иранских хакеров

Злоумышленники нацелены на шпионаж в отношении пользователей из США, Австралии, некоторых стран Европы и Ближнего Востока.

Исследователи по безопасности компании Mandiant предупредили пользователей о хакерской группировке APT42, представителей которой подозревают в связях с преступными группами Ирана.

Об этом сообщает портал no worries!

Отмечается, что особенно осмотрительными стоит быть владельцам Android, ведь шпионские ПО нацелены именно на эту операционную систему.

«Хакеры APT42 выдают себя за журналистов, общаясь с потенциальными жертвами в соцсетях в течение нескольких недель. Затем хакеры посылают пользователям фишинговые ссылки, перейдя по которым жертвы «развязывают руки злоумышленникам» и, не зная об этом, предоставляют доступ к конфиденциальным данным», — говорится в материале.

Также издание уточняет, что целевой группой хакеров являются сотрудники организаций в сфере благотворительности, образования, здравоохранения, права, производства, фармацевтики и СМИ. Злоумышленники нацелены на шпионаж в отношении пользователей из США, Австралии, некоторых стран Европы и Ближнего Востока.

Как сообщал Курсор, группа израильских хакеров war_dark заявила о взломе базы данных, где содержались данные почти всего населения Израиля, то есть 9,5 миллионов людей. Хакеры, связанные с Ираном, утверждают, что получили информацию о действующем премьер-министре Яире Лапиде и главе парламентской оппозиции Биньямине Нетаниягу.

Чтобы подтвердить серьезность своих слов, они разместили личную информацию 8,3 тысяч израильтян, где указаны полное имя, номер удостоверения личности и дата его выдачи, дата рождения, имена родителей, страна рождения, дата репатриации и другие данные.

Также Курсор информировал об украинских хакерах, которые, выдавая себя за красивых женщин, нашли военную базу рф*. Помимо этого, они связаны с рядом других громких кибератак против россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!