Названы страны, которые сильнее всего зависят от смартфонов

Ученые из Канады выяснили, что в разных странах люди в разных масштабах пользуются смартфонами — в одной стране принято читать газету в метро, а в другой благодаря быстрому интернету люди читают новости на экране своего телефона.

Китай признали самой зависимой от смартфонов страной в мире. В исследовании приняли участие около 35 тысяч человек из 20 стран.

Исследование было проведено учеными из Университета Макгилла в Канаде. По их данным, в тройку стран, где пользуются смартфонами, вошли Китай, Саудовская Аравия и Малайзия. Германия, что интересно, занимает последнее место в этом рейтинге.

В опросе приняли участие около 35 тысяч человек со средним возрастом 28,8 лет. Шестьдесят процентов участников были женщинами.

По мнению ученых, возможным объяснением таких результатов являются социальные нормы и культурные ожидания разных стран. Инфраструктура также является одним из факторов. В некоторых странах пассажиры метро предпочитают читать газеты, а в Китае, благодаря 5G, большинство людей продолжают использовать свои мобильные телефоны для связи.

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