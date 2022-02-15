В Южной Корее в самолет можно будет попасть по отпечатку ладони

Новейшая разработка даст возможность корейцам попадать в самолет приложив свою ладонь к специальному сканеру, который предоставит информацию о пассажире и данные о его билете.

В Южной Корее впервые в мире пассажирам разрешили садиться в самолет по ладони. Компания Korean Air смогла предложить такую услугу в аэропорту Гимпо в Сеуле. Для посадки в самолет пассажирам этой авиакомпании достаточно поднести руку к специальному сканеру, чтобы подтвердить свою личность и данные о рейсе.

По данным СМИ, в настоящее время такая услуга доступна только гражданам Республики Корея в возрасте от семи лет и старше. Перед началом обслуживания пассажиры должны пройти процедуру регистрации отпечатков ладоней и пальцев на специальном устройстве. По мнению авиакомпаний, эта услуга не только ускорит процесс регистрации и посадки, но и поможет повысить безопасность авиаперевозок.

Авиакомпания также планирует распространить эту услугу на другие аэропорты страны. С августа этого года услуга будет доступна в международном аэропорту Гимхэ, а затем и в других аэропортах Южной Кореи.

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