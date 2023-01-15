Названы топ-15 бесплатных программ для Windows, которые следует установить каждому

Как и для любой операционной системы, программы для Windows есть платные и бесплатные. Последними можно пользоваться даже при условии наличия их полноценных платных версий.

После установки операционной системы на компьютер необходимо заполнить его требуемыми программами. Все эти приложения для Windows бесплатны и помогут вам комфортно пользоваться ПК.

Об этом говорится в материале портала iTechUA.

Google Chrome

Самая первая и нужная программа – браузер. Один из самых популярных – Google Chrome. У него много удобных расширений, а под одной учетной записью можно заходить на разных устройствах.

Еще варианты: Opera, FireFox.

Для скачивания файлов UTorrent

Программа подходит для быстрой загрузки больших файлов. Есть много функций для настройки загрузки. Встроенная реклама не напрягает.

Еще вариант: qBittorrent

Видеоплеер VLC

Плеер Windows подходит для многих форматов, но все же не все файлы сможет открыть. Альтернативный вариант VLC удобен в использовании.

Еще варианты: KMPlayer, MPC

Мессенджер Telegram

Мессенджер полезен как на смартфоне, так и на ПК. Подходит для общения, обмена файлами, чтения новостей.

Еще вариант: Zoom (для видеозвонков).

Редактор Gimp

Графическими редакторами пользуются не только профессионалы. Обычным пользователям иногда нужно обрезать фото или добавить надпись. Бесплатное приложение Gimp подходит для таких задач.

Еще вариант: Paint.

Архиватор 7-ZIP

Программа откроет и прочтет любой файловый архив. Для создания архива тоже подходит.

Еще вариант: встроенный WinRar.

Облачное хранилище Google Drive

Программа подходит, когда нужно расшерить один файл для других пользователей, а также для создания и хранения резервных копий. На пользование предоставляется 15 ГБ.

Еще варианты: Google Диск, Dropbox.

Редактор PDF Foxit Reader

Если нужно исправить PDF-файл, добавить заметки, пересохранить в другом формате, то идеально подходит бесплатный PDF-редактор Foxit Reader.

Еще вариант: Sumatra PDF.

Для очистки и оптимизации Windows CCleaner

Удаляет временные файлы, освобождает место на жестком диске, отключает ресурсоемкие программы, обновляет драйвера и т.д. В результате компьютер работает быстрее.

Еще вариант: iObit Advanced SystemCare Free

Для удаления приложений iObit Uninstaller Free

Некоторые программы оставляют за собой «хвосты». Чтобы полностью удалить папки, панели инструментов, плагины, установите этот деинсталлятор. Он удаляет все ненужное ПО, расширение браузера и так далее.

Еще вариант: Geek Uninstaller

Для удаления рекламного программного обеспечения Malwarebytes AdwCleaner

Мы не всегда осторожны при скачивании программ или серфинге в интернете. После этого начинают открываться рекламные баннеры или неизвестные сайты. Избавиться от подобного контента поможет эта программа.

Еще вариант: антивирус Avast free antivirus

Офисный пакет Libre Office

Если вы используете документы, таблицы и презентации, вместо платного Windows установите Libre Office.

Еще вариант: услуги от Google (работают только с интернетом).

Для анализа места на диске TreeSize Free

Это приложение проанализирует, как рационально используется место на диске. Какие программы занимают больше памяти, есть ли дубликаты, устаревшие файлы и прочее.

Еще вариант: Wiz Tree

Для хранения паролей и логинов KeePass

Чтобы не запоминать десятки данных для входа на разные сайты и сервисы, есть программа KeePass. Пароль следует запомнить один – для этой программы.

Еще варианты: Dashlane, LastPass

Для восстановления данных Recuva

С помощью программы можно восстановить случайно удаленный файл и утраченные данные.

Еще вариант: Smart Data Recovery

«Как и для любой операционной системы, программы для Windows есть платные и бесплатные. Последними можно пользоваться даже при условии наличия их полноценных платных версий. Иногда этих функций вполне достаточно», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, эксперты провели ряд тестов Windows 10 и Windows 11 и пришли к выводу, что новая ОС немного мощнее своего предшественника.

Также Курсор информировал о том, что Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11.