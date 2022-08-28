Названы ТОП-8 лучших игровых ноутбуков 2022 года

В список попали большие модели с мощными видеокартами и крутыми экранами, а также варианты с относительно компактным корпусом, позволяющим носить с собой лэптоп.

Обозреватели авторитетного портала The Verge составили свой рейтинг лучших игровых ноутбуков 2022 года.

Как сообщает портал iLenta, в список попали большие модели с мощными видеокартами и крутыми экранами, а также варианты с относительно компактным корпусом, позволяющим носить с собой лэптоп. В общем, есть варианты на любой вкус, а всего их восемь.

Asus ROG Zephyrus G15

Авторы рейтинга считают, что этот ноутбук – идеальное устройство для любителей компьютерных игр. Он выпускается с чипом AMD и графикой Nvidia и показывает значительную производительность в современных ААА-играх.

Среди преимуществ: шесть динамиков с мощными басами, приятная клавиатура, удобный тачпад и емкая батарея на более 8 часов работы без подкормки. Из недостатков – отсутствие веб-камеры, но даже так ROG Zephyrus G15 достоин звания одного из лучших актуальных ноутбуков.

Цена в США соответствующая – от 1999 долларов.

Asus ROG Zephyrus G14

Из названия устройства можно догадаться, что это действительно уменьшенная версия Zephyrus G15. Редакторы The Verge особенно выделяют модификацию с графическим процессором AMD Radeon RX 6700S, которая может претендовать на звание лучшего решения в категории 14-дюймовых лэптопов.

За счет небольшого дисплея ноутбук имеет компактный корпус. Его толщина составляет всего 1,85 см при весе 1,7 кг. Также авторы отмечают эргономичную клавиатуру и тачпад, приличный набор разъемов, наличие веб-камеры, хорошую автономность и отличное соотношение цены и качества.

Аппарат стоит от 1650 долларов.

Razer Blade Pro 17

Blade 17 обеспечивает лучшую игровую производительность среди ноутбуков, но его главное преимущество — в сочетании высокой мощности и невероятной по меркам сегмента компактности. Он имеет 17-дюймовый экран и корпус с толщиной менее 2 см.

Лептоп оснащается качественной QHD-матрицей с частотой обновления 240 Гц, а также настраиваемой клавиатурой с мягкой RGB-подсветкой для каждой клавиши – это стильно и не слишком причудливо даже для офиса.

Стоимость ноутбука — от 4300 долларов.

Lenovo Legion 5 Pro

Legion 5 Pro – лучший игровой ноутбук, который когда-либо производила Lenovo. Он дает исключительную производительность процессора AMD Ryzen 5000 в изящном корпусе. Мощная начинка обеспечивает достойные результаты каждой игры.

16-дюймовый экран с нестандартным соотношением сторон 16:10 позволяет использовать Legion 5 Pro, в том числе для работы. Также похвалы заслужила клавиатура с ходом клавиш 1,5 мм и программируемой подсветкой с четырьмя зонами. Минус здесь один, но серьезный: небольшое время автономной работы, всего 4,5 часа.

Цена в США – от 1480 долларов.

MSI GE76 Raider

Этот ноутбук предназначен только для игр – он достаточно велик и тяжел, со скромным временем автономной работы, но отличной производительностью и большим набором конфигураций на любой вкус и кошелек.

Что касается начинки по выбору чипы Intel 11-го и 12-го поколения с мощной видеокартой GeForce RTX 3080 Ti. Из интересных особенностей – стильная подсветка на передней части корпуса.

Цена вопроса в США – от 2599 долларов.

Asus ROG Strix G15 Advantage Edition

Это один из немногих игровых ноутбуков, включающий процессор и графику от AMD. И этот дуэт обеспечивает игровую производительность на уровне лучших решений из Nvidia. Он также отличается отличной автономностью – ноутбук смог поддерживать высокую частоту кадров в Red Dead Redemption 2 более часа без подключенного зарядного устройства.

Без игр ROG Strix G15 Advantage Edition проработал более 9 часов, что относит его к рекордсменам в своем классе. И это вдвойне впечатляет, потому что он питает массу ярких светодиодов, включая клавиатуру с подсветкой RGB для каждой клавиши и яркую световую полосу вокруг переднего края.

Цена относительно невысокая – от 1 400 долларов.

Razer Blade 14

Это просто самый лучший игровой ноутбук с 14-дюймовыми дисплеем, который вполне способен конкурировать с 15-дюймовыми аналогами. У него тонкий корпус и при этом флагманская начинка RTX 3070 или RTX 3080 в паре с мощным восьмиядерным чипом AMD.

Экран – с матрицей QHD и частотой обновления 165 Гц. Также в The Verge похвалили стильную RGB-клавиатуру и хороший выбор портов, включая HDMI 2.1 и два USB-C.

Обойдется Blade 14 примерно в 2000 долларов.

MSI GS77 Stealth

Если вам нравится внешний вид огромных рабочих лошадок с RGB-подсветкой вроде GE76 Raider, но высокие цены и массивные шасси не устраивают, присмотритесь к практичному GS76 Stealth. Это 17-дюймовая модель с Intel Core i9 12-го поколения и картой GeForce RTX 3070 Ti.

Хотя GS76 Stealth не имеет такой же мощности, как самые лучшие устройства на рынке, он все равно способен запускать большинство современных игр с приличной частотой кадров – даже если вы выберете вариант с QHD-дисплеем. Подсветки корпуса у него нет – только клавиатура, которая может стать плюсом для тех, кто хочет незаметный ноутбук для офиса.

Цена — 3999 долларов.

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