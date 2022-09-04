Названы три признака необходимости замены смартфона

Мало кто задумывается о том, что устаревшие смартфоны могут создавать угрозы для своих владельцев.

Зачастую пользователи эксплуатируют мобильные устройства «до упора», поскольку не могут с ними расстаться. Мало кто задумывается о том, что устаревшие смартфоны могут создавать угрозы для своих владельцев.

Об этом говорится в материале портала ProstoMOB.

Так, по словам экспертов, существуют как минимум три признака, говорящих о том, что гаджет нуждается в неотложной замене.

Быстрая разрядка аккумулятора

Первым «звоночком», свидетельствующим о том, что телефон требует замены, является его быстрая «усталость». Если батарея гаджета перестала держать заряд, то пришло время подумать о приобретении нового смартфона.

Нагрев аккумулятора

Если аккумуляторный блок смартфона начал нагреваться во время его эксплуатации, то тянуть с его заменой больше нельзя. АКБ исчерпала свой ресурс полностью.

Вздутие аккумулятора

По словам экспертов, вздутие аккумулятора считается финальной стадией его деградации, игнорировать которую нельзя. Эксплуатация аппарата с вздувшейся батареей является недопустимой.

Как сообщал Курсор, ученые из Японии выяснили, что человек получает примерно одинаковый уровень удовольствия от использования социальных сетей и процесса мечтания.

Так, для того чтобы собрать необходимые для выводов данные, ученые попросили добровольцев 20 минут провести без смартфона в специальной затемненной палатке. Участники сперва скептически относились к этой идее, но затем удивились, осознав, что воображение может полностью «заменить» мониторинг ленты новостей социальных сетей.

Подчеркивается, что участники оценивали процесс «размышлений» как более приятный, чем они думали ранее. В среднем уровень удовольствия участников колебался от 3 до 4 по 7-балльной шкале.

Ранее Курсор информировал о том, какие действия можно и какие нельзя делать при покупке нового смартфона.