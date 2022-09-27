Новые меры безопасности: китайских водителей снабдили браслетами с датчиками настроения

Водители Пекина и близлежащих районов уже носят датчики, которые отслеживают состояние их здоровья, усталость или настроение. По мнению властей, это поможет снизить число аварий.

В Пекине водителей автобусов дальнего следования обязали носить электронные браслеты со встроенными датчиками эмоций.

Это проводится для контроля за их настроением и психологическим состоянием, сообщает South China Morning Post.

Государственная организация общественного транспорта Пекина таким образом намерена обеспечить безопасность граждан. Уже выданы первые 1800 браслетов, охватив водителей автобусов на автомагистралях.

Датчики в режиме реального времени считывают и передают транспортной компании данные о температуре тела, сердечном ритме, дыхании, уровне кислорода, давлении. Также браслеты фиксируют эмоциональное состояние водителя, особенно тревогу и стресс.

Правозащитники высказали обеспокоенность правомерностью сбора таких данных. Директор по правовым вопросам кибербезопасности компании Jingsh Ван Цунвэй заявила, что очевидно, решение связано с ростом случаев ДТП.

«Однако нужно оценить, действительно ли правомерно собирать так много личной информации», — отметила она.

Спорный момент также заключается в том, что необязательно при получении данных по отклонениям состояния водителя у танспортной компании будет время или возможность срочно вмешаться и предотвратить опасность.

Доцент юридического факультета Университета Гонконга Кальвин Хо Вай-лун отметил, что проблемой может стать недостаточная точность браслетов. «Необходимо учитывать надежность таких устройств, поскольку погрешности способны привести к несправедливым последствиям для человека», — заявил он.

В преддверии XX Всекитайского съезда КПК, который состоится 16 октября в Пекине, власти Пекина нацелены на ужесточение безопасности и минимизации социальных рисков до и во время заседания.

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