Новый инструмент Google упрощает удаление данных о человеке из результатов поиска

Компания Google внедряет новый инструмент, который упростит удаление ваших контактных данных и другой личной информации из результатов поиска. Согласно отчету 9to5Google, известный как инструмент «Результаты о вас», он был впервые анонсирован технологическим гигантом еще в мае, и теперь, как сообщается, он начинает работать для некоторых пользователей.

У Google уже есть способ удалить определенную личную информацию из своих поисков, но это довольно сложный процесс, который включает в себя подачу запроса на удаление. Люди могут удалить свой контент, если он представляет опасность для их безопасности, содержит устаревшую информацию или определенную личную информацию, например номер телефона, адрес электронной почты или домашний адрес.

Запрос будет рассмотрен следователями, которые оценят, представляет ли информация общественный интерес, например, заслуживает освещения в печати или официальный контент, после чего Google отправит электронное письмо с объяснением того, был ли запрос отклонен или принят.

Этот новый инструмент надеется сделать этот процесс немного более плавным, позволяя пользователям делать запросы во время просмотра самого приложения Google. Люди, которые столкнулись с информацией, которую хотят удалить из поиска Google, могут сделать это, щелкнув меню из трех точек, которое появляется в правом верхнем углу каждого результата.

Оттуда вы можете объяснить, почему вы хотите, чтобы результат был удален, и отправить запрос. Если ваш запрос выполнен успешно, он не будет удален из Интернета — для этого вам необходимо напрямую связаться с хостинг-сайтом — но он не появится в результатах поиска Google.

Неизвестно, когда Google сделает этот инструмент доступным для всех пользователей, но, как сообщается, он уже запущен для некоторых пользователей.

Ранее Курсор писал, что Google по ошибке перевел мужчине четверть миллиона долларов. Мужчина утверждает, что сразу после этого написал компании и сообщил об ошибке. Однако его сообщение просто проигнорировали.

Кроме этого, Google выплатит штраф в 42 млн долларов за обман пользователей. По решению суда, компания Google оштрафована на крупную сумму за сбор и хранение данных о местонахождении пользователей через функцию мониторинга веб-активности.

Напомним, что Apple и Google удалили больше миллиона мошеннических приложений. Магазины приложений переполнены программами, не отвечающими политике конфиденциальности или замеченными в мошенничестве. Только за второй квартал этого года из App Store и Google Play удалено больше 500 тысяч приложений.