Нужен ли на смартфоне антивирус и как он может навредить – мнение экспертов

Для полноценной защиты достаточно одного антивируса. Два и более замедлят работу гаджета.

Антивирусные программы являются важными и полезными для смартфонов, однако часто они замедляют работу устройств.

Об этом пишет портал iTechUA.

По словам экспертов, такие приложения могут оказать серьезное влияние на скорость отклика и производительность смартфона. При этом другие программы с механизмами защиты телефона, например банковские, как правило, на скорость работы не влияют. Но антивирус на смартфоне должен быть.

«Выбирать следует из платных продуктов, потому что они не только хорошо защищают гаджет от установки опасных вирусов, способных отслеживать действия пользователя и копировать пароли для доступа к банковским счетам, социальным сетям и другим ресурсам, но и оптимизированы для бесперебойной работы мобильного устройства», — говорится в материале.

Также важно учесть, что для полноценной защиты достаточно одного антивируса. Два и более тоже замедлят работу.

«В смартфоне нужен антивирус, желательно платный, потому что такие версии более продвинуты и имеют большое количество сигнатур. … Самое главное, он должен постоянно обновляться. Следить за его актуальностью – задача именно пользователя. Достаточно одного антивируса, потому что два или более загрузят центральный процессор и существенно снизят скорость работы устройства. Более того, один антивирус может конфликтовать с другим, воспринимать его как потенциальную опасность. Ощутимого эффекта это не даст», – отмечает издание.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.

Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.

Также Курсор писал о том, можно ли заряжать смартфон всю ночь.