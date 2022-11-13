Можно ли заряжать смартфон всю ночь: эксперты дали совет

Рекомендуемый уровень заряда смартфона находится в пределах от 30 до 80 процентов.

Любая вещь требует хорошего ухода. Это касается и вашего смартфона. Особенно, если вы не спешите его менять на новую модель и хотите, чтобы он проработал как можно дольше. Но в этом деле есть множество вопросов.

Об этом говорится в материале портала Realist.

Отмечается, что современные смартфоны можно ставить заряжаться на всю ночь. Это не навредит ни аккумулятору, ни всему девайсу в целом. Но этим не нужно злоупотреблять. Делайте так только в тех случаях, когда это необходимо. Эксперты утверждают, что рекомендуемый уровень заряда смартфона находится в пределах от 30 до 80 процентов.

Когда вы подключаете гаджет к сети на всю ночь, со временем аккумулятор заряжается на 100%. Но даже после этого он продолжает получать электричество небольшими порциями, чтобы поддерживать этот уровень.

Суть в том, что если на вашем смартфоне есть функция настройки максимального заряда батареи, тогда вы можете спокойно оставлять свой гаджет на всю ночь.

Кроме того, в этом случае вы должны быть уверены в качестве электропроводки у себя дома, качестве вашего зарядного устройства, а также следить, чтобы ваш гаджет не перегревался в процессе зарядки.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.