Можно ли заряжать смартфон всю ночь: эксперты дали совет

Любая вещь требует хорошего ухода. Это касается и вашего смартфона. Особенно, если вы не спешите его менять на новую модель и хотите, чтобы он проработал как можно дольше. Но в этом деле есть множество вопросов.
Об этом говорится в материале портала Realist.
Отмечается, что современные смартфоны можно ставить заряжаться на всю ночь. Это не навредит ни аккумулятору, ни всему девайсу в целом. Но этим не нужно злоупотреблять. Делайте так только в тех случаях, когда это необходимо. Эксперты утверждают, что рекомендуемый уровень заряда смартфона находится в пределах от 30 до 80 процентов.
Когда вы подключаете гаджет к сети на всю ночь, со временем аккумулятор заряжается на 100%. Но даже после этого он продолжает получать электричество небольшими порциями, чтобы поддерживать этот уровень.
Суть в том, что если на вашем смартфоне есть функция настройки максимального заряда батареи, тогда вы можете спокойно оставлять свой гаджет на всю ночь.
Кроме того, в этом случае вы должны быть уверены в качестве электропроводки у себя дома, качестве вашего зарядного устройства, а также следить, чтобы ваш гаджет не перегревался в процессе зарядки.
Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.
Современные телефоны обычно заряжаются до максимума за пару часов, так что держать их на зарядке долго нет никакой необходимости.
Также Курсор писал о том, как победить зависимость от смартфона.