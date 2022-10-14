Обнаружен поток вещества, двигающегося быстрее скорости света

При столкновении двух нейтронных звезд ученые заметили выброс струи вещества, которая вылетела в космос со скоростью, в семь раз превышающей скорость света. Это явление, известное как сверхсветовая скорость, которое, несмотря на свое название, на самом деле является иллюзией.

Об этом пишет Science Alert.

Отмечается, что даже после того, как его скорость была скорректирована, струя оказалась безумно быстрой.

Такой результат показывает, что в момент запуска струя двигалась со скоростью не менее 99,97% скорости света, — отметил астроном Венбин Лу из Калифорнийского университета в Беркли.

Данные были получены с помощью космического телескопа Хаббла, который провел серию наблюдений примерно через 8 дней, а затем еще раз примерно через 159 дней после слияния, наблюдаемого здесь, на Земле, в августе 2017 года .

Объединив свои данные, исследователи могли построить своего рода измерение, называемое интерферометрией со сверхдлинной базой (VLBI).

Основываясь на этих наблюдениях и многомесячном анализе, команда под руководством астронома Кунала Мули из Калифорнийского технологического института смогла сначала идентифицировать, а затем отследить движение струи, образовавшейся при столкновении двух сверхплотных звездных ядер.

«Сверхсветовое движение возникает, когда что-то приближается к нам с достаточно высокой скоростью, очень близко к нашему лучу зрения. По мере приближения объекта расстояние, необходимое для того, чтобы его свет дошел до нас, сокращается — то, что нам обычно не нужно принимать во внимание в нашей повседневной жизни, где кажется, что свет движется мгновенно», — заявили эксперты.

Ранее Курсор писал, что ученые недовольны спутником SpaceX.

Также мы сообщали, при каких условиях Земля может покинуть орбиту.