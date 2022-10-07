Основатель Telegram заявил, что WhatsApp — это «инструмент слежки»

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров назвал службу обмена сообщениями WhatsApp «инструментом наблюдения», заявив, что проблемы с безопасностью, периодически обнаруживаемые в приложении, на самом деле намеренно заложены.

«Хакеры могут иметь полный доступ к всему, что есть на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, о которой сообщил сам WhatsApp на прошлой неделе. Все, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp», — начинается сообщение Дурова в Telegram.

В прошлом месяце WhatsApp уведомил об исправлении уязвимости, которая могла сделать возможным удаленное выполнение кода с помощью видеофайлов или видеозвонков.

Основатель Telegram предупредил, что обновление WhatsApp до последней версии «на самом деле» не защитит вас, поскольку за последние годы было обнаружено множество подобных уязвимостей.

«Каждый год мы узнаем о какой-то проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу все на устройствах их пользователей. Это означает, что почти наверняка там уже существует новая брешь в безопасности. Такие проблемы вряд ли случайны — это заложенные бэкдоры. Если один бэкдор обнаруживается и его нужно удалить, добавляется еще один», — сказал Дуров.

Генеральный директор Telegram заявил, что любой, у кого есть WhatsApp на своем телефоне, делает доступными все свои данные на этом устройстве, добавив, что он удалил WhatsApp со своих устройств «много лет назад».

Дуров подчеркнул, что он не пытался заставить людей перейти на Telegram, заявив: «Telegram не нуждается в дополнительной рекламе. Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится, но держитесь подальше от WhatsApp — теперь он является инструментом слежки за 13 лет».

Ранее Курсор писал, что WhatsApp сообщил об обнаружении бага в системе безопасности. Представители популярного приложения WhatsApp проинформировали пользователей о необходимости обновить мессенджер до последней версии, в которой установлена защита от потери данных.

Наша редакция писала, что создатели WhatsApp готовят новую функцию. Разработчики мессенджера WhatsApp, вероятнее всего, в ближайшем будущем добавят функцию быстрого ответа для настольной версии приложения. Ответить можно будет прямо в окне уведомления.