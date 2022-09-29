WhatsApp сообщил об обнаружении бага в системе безопасности

Представители популярного приложения WhatsApp проинформировали пользователей о необходимости обновить мессенджер до последней версии, в которой установлена защита от потери данных.

WhatsApp во вторник заявил о выявленном «критическом» нарушении безопасности в его приложение для Android, благодаря которому злоумышленники могут удаленно установить вирусные программы на чужой смартфон во время видеозвонка.

Ошибка, оцененная по 10-балльной шкале на 9,8, описывается WhatsApp как ошибка целочисленного переполнения. Это связано с вычислительным процессом, для которого приложение не имеет места в выделенной памяти, поэтому происходит утечка данных и переполнение других частей системной памяти потенциальным вирусом.

Представитель компании WhatsApp Джошуа Беркман рассказал, что ошибки были обнаружены внутри компании, а доказательств потери данных пользователями нет.

Критическая ошибка безопасности похожа на обвинение в 2019 израильского производителя шпионского ПО NSO в нацеливании на 1400 телефонов жертв, в частности журналистов, правозащитников и других граждан. Тогда вирус также использовал ошибку в функции голосовых вызовов WhatsApp, дающую возможность звонящему установить шпионское ПО на устройство жертвы, даже если на звонок не отвечали.

Для того чтобы обезопасить себя от таких ошибок, нужно проверить, обновлено ли ваше приложение. Для большинства установлено автоматическое обновление, и тогда телефон самостоятельно уже обновился до последней, исправленной версии WhatsApp. Или вы можете сделать это самостоятельно.

По такой схеме работает большинство приложений: как только обнаруживается проблема, компания выпускает обновленную версию с исправленными ошибками.

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