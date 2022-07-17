Создатели WhatsApp готовят новую функцию

Разработчики WhatsApp готовят функцию быстрого ответа на сообщения для пользователей настольной версии мессенджера. Нововведение для компьютеров будет работать аналогично мобильным сообщениям с возможностью ответа.
В будущем обновлении пользователи смогут набирать ответ на входящее сообщение прямо в окне уведомления, которое появится в правом нижнем углу экрана. В обычном WhatsApp для ПК эта функция отсутствует.
Нововведение будет доступно пользователям, которые загрузят необходимое обновление мессенджера WhatsApp из магазина приложений Microsoft. Если приложение будет загружено с сайта WhatsApp, пользователи не смогут получать уведомления с возможностью быстрого ответа.
Курсор ранее писал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.
Также сообщалось, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14. iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.