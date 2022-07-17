Создатели WhatsApp готовят новую функцию

10:02, Сегодня
Технологии
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Фото: pixabay.com

Разработчики мессенджера WhatsApp, вероятнее всего, в ближайшем будущем добавят функцию быстрого ответа для настольной версии приложения. Ответить можно будет прямо в окне уведомления.

Разработчики WhatsApp готовят функцию быстрого ответа на сообщения для пользователей настольной версии мессенджера. Нововведение для компьютеров будет работать аналогично мобильным сообщениям с возможностью ответа.

В будущем обновлении пользователи смогут набирать ответ на входящее сообщение прямо в окне уведомления, которое появится в правом нижнем углу экрана. В обычном WhatsApp для ПК эта функция отсутствует.

Нововведение будет доступно пользователям, которые загрузят необходимое обновление мессенджера WhatsApp из магазина приложений Microsoft. Если приложение будет загружено с сайта WhatsApp, пользователи не смогут получать уведомления с возможностью быстрого ответа.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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