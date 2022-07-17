Создатели WhatsApp готовят новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp, вероятнее всего, в ближайшем будущем добавят функцию быстрого ответа для настольной версии приложения. Ответить можно будет прямо в окне уведомления.

Разработчики WhatsApp готовят функцию быстрого ответа на сообщения для пользователей настольной версии мессенджера. Нововведение для компьютеров будет работать аналогично мобильным сообщениям с возможностью ответа.

В будущем обновлении пользователи смогут набирать ответ на входящее сообщение прямо в окне уведомления, которое появится в правом нижнем углу экрана. В обычном WhatsApp для ПК эта функция отсутствует.

Нововведение будет доступно пользователям, которые загрузят необходимое обновление мессенджера WhatsApp из магазина приложений Microsoft. Если приложение будет загружено с сайта WhatsApp, пользователи не смогут получать уведомления с возможностью быстрого ответа.