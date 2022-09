Новый iPhone и другие впечатляющие новинки: что показали на презентации Apple

Первым делом публике показали новые «умные» часы, Apple Watch Series 8 по стоимости от 399 до 499 долларов. Их дизайн, интерфейс и основные функции остались прежними, но при этом известно о следующих нововведениях:

This is Apple Watch Series 8 #AppleEvent pic.twitter.com/JdeGK1rmwT



Также были представлены новые Apple Watch SE, которые теперь позиционируются как детские часы. Они имеют базовые функции и невысокую стоимость – от 249 до 299 долларов.

This is Apple Watch SE #AppleEvent pic.twitter.com/0TYNLuZQAK

Помимо этого, компания показала Apple Watch Ultra за 800 долларов. Они способны работать в активном режиме 36 часов, а в режиме энергосбережения – 60 часов. Также сообщается о других нововведениях:

This is Apple Watch Ultra #AppleEvent pic.twitter.com/k2AqX04Bom



Далее Apple показала новые наушники Air Pods Pro 2 за 249 долларов, получившие новый чип и другие обновления:

AirPods Pro available for $249 #AppleEvent pic.twitter.com/fwjKrBkJR8



После часов и наушников публике продемонстрировали новые модели смартфонов – iPhone 14 (от 799 долларов) и iPhone 14 Plus (от 899 долларов), которые стали габаритнее своих предшественников, а также получили самую «живучую» батарею в истории. Помимо этого, известно о других обновлениях:

This is iPhone 14 and iPhone 14 Plus #AppleEvent pic.twitter.com/nYwTVlp8t7

