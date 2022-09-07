Новый iPhone и другие впечатляющие новинки: что показали на презентации Apple

Сегодня, 7 сентября, компания Apple провела очередную презентацию, на которой презентовала новые поколения своего смартфона, «умных» часов и наушников.

Первым делом публике показали новые «умные» часы, Apple Watch Series 8 по стоимости от 399 до 499 долларов. Их дизайн, интерфейс и основные функции остались прежними, но при этом известно о следующих нововведениях:

приложение для женщин «Циклы»;

новые циферблаты;

сенсор для измерения температуры;

новые цвета;

гаджет научился определять столкновения при ДТП и автоматически вызывать службу спасения.

This is Apple Watch Series 8 #AppleEvent pic.twitter.com/JdeGK1rmwT — Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2022



Также были представлены новые Apple Watch SE, которые теперь позиционируются как детские часы. Они имеют базовые функции и невысокую стоимость – от 249 до 299 долларов.

Помимо этого, компания показала Apple Watch Ultra за 800 долларов. Они способны работать в активном режиме 36 часов, а в режиме энергосбережения – 60 часов. Также сообщается о других нововведениях:

возможность создания мини-карты в реальном мире;

сирена, которую слышно на расстоянии 190 метров;

титановый корпус;

защищенные кнопки и колесико;

новые виды ремешков для любителей экстрима.



Далее Apple показала новые наушники Air Pods Pro 2 за 249 долларов, получившие новый чип и другие обновления:

жесты, позволяющие менять громкость поглаживанием наушника;

увеличенное время работы от аккумулятора;

повышение эффективности шумодава в два раза.



После часов и наушников публике продемонстрировали новые модели смартфонов – iPhone 14 (от 799 долларов) и iPhone 14 Plus (от 899 долларов), которые стали габаритнее своих предшественников, а также получили самую «живучую» батарею в истории. Помимо этого, известно о других обновлениях:

улучшенных основной и фронтальной камер;

вызов спасательной службы при помощи спутниковой связи.

This is iPhone 14 and iPhone 14 Plus #AppleEvent pic.twitter.com/nYwTVlp8t7 — Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2022



Напоследок Apple представила iPhone 14 Pro (999 долларов) и iPhone 14 Pro Max (1099 долларов) с процессором А16, которые потеряли свою «челку» и получили новый вырез, где теперь будут показываться некоторые уведомления. Детальная информация, как и прежде, на инфографике:

Ранее мы рассказывали, почему не стоит использовать смартфон с разбитым экраном.

Также «Курсор» сообщал, как очистить кэш на смартфоне и ускорить работу устройства.

Помимо этого, названы три признака необходимости замены смартфона.