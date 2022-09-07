Новый iPhone и другие впечатляющие новинки: что показали на презентации Apple

21:50, Сегодня
Технологии
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 7 сентября, компания Apple провела очередную презентацию, на которой презентовала новые поколения своего смартфона, «умных» часов и наушников.

Первым делом публике показали новые «умные» часы, Apple Watch Series 8 по стоимости от 399 до 499 долларов. Их дизайн, интерфейс и основные функции остались прежними, но при этом известно о следующих нововведениях:

  • приложение для женщин «Циклы»;
  • новые циферблаты;
  • сенсор для измерения температуры;
  • новые цвета;
  • гаджет научился определять столкновения при ДТП и автоматически вызывать службу спасения.


Также были представлены новые Apple Watch SE, которые теперь позиционируются как детские часы. Они имеют базовые функции и невысокую стоимость – от 249 до 299 долларов.

Помимо этого, компания показала Apple Watch Ultra за 800 долларов. Они способны работать в активном режиме 36 часов, а в режиме энергосбережения – 60 часов. Также сообщается о других нововведениях:

  • возможность создания мини-карты в реальном мире;
  • сирена, которую слышно на расстоянии 190 метров;
  • титановый корпус;
  • защищенные кнопки и колесико;
  • новые виды ремешков для любителей экстрима.


Далее Apple показала новые наушники Air Pods Pro 2 за 249 долларов, получившие новый чип и другие обновления:

  • жесты, позволяющие менять громкость поглаживанием наушника;
  • увеличенное время работы от аккумулятора;
  • повышение эффективности шумодава в два раза.


После часов и наушников публике продемонстрировали новые модели смартфонов – iPhone 14 (от 799 долларов) и iPhone 14 Plus (от 899 долларов), которые стали габаритнее своих предшественников, а также получили самую «живучую» батарею в истории. Помимо этого, известно о других обновлениях:

  • улучшенных основной и фронтальной камер;
  • вызов спасательной службы при помощи спутниковой связи.


Напоследок Apple представила iPhone 14 Pro (999 долларов) и iPhone 14 Pro Max (1099 долларов) с процессором А16, которые потеряли свою «челку» и получили новый вырез, где теперь будут показываться некоторые уведомления. Детальная информация, как и прежде, на инфографике:

Ранее мы рассказывали, почему не стоит использовать смартфон с разбитым экраном.

Также «Курсор» сообщал, как очистить кэш на смартфоне и ускорить работу устройства.

Помимо этого, названы три признака необходимости замены смартфона.

 

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Автор материала:
Рами Мадрих
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