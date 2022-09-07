Новый iPhone и другие впечатляющие новинки: что показали на презентации Apple

Первым делом публике показали новые «умные» часы, Apple Watch Series 8 по стоимости от 399 до 499 долларов. Их дизайн, интерфейс и основные функции остались прежними, но при этом известно о следующих нововведениях:
- приложение для женщин «Циклы»;
- новые циферблаты;
- сенсор для измерения температуры;
- новые цвета;
- гаджет научился определять столкновения при ДТП и автоматически вызывать службу спасения.
This is Apple Watch Series 8 #AppleEvent pic.twitter.com/JdeGK1rmwT
— Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2022
Также были представлены новые Apple Watch SE, которые теперь позиционируются как детские часы. Они имеют базовые функции и невысокую стоимость – от 249 до 299 долларов.
This is Apple Watch SE #AppleEvent pic.twitter.com/0TYNLuZQAK
— Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2022
Помимо этого, компания показала Apple Watch Ultra за 800 долларов. Они способны работать в активном режиме 36 часов, а в режиме энергосбережения – 60 часов. Также сообщается о других нововведениях:
- возможность создания мини-карты в реальном мире;
- сирена, которую слышно на расстоянии 190 метров;
- титановый корпус;
- защищенные кнопки и колесико;
- новые виды ремешков для любителей экстрима.
This is Apple Watch Ultra #AppleEvent pic.twitter.com/k2AqX04Bom
— Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2022
Далее Apple показала новые наушники Air Pods Pro 2 за 249 долларов, получившие новый чип и другие обновления:
- жесты, позволяющие менять громкость поглаживанием наушника;
- увеличенное время работы от аккумулятора;
- повышение эффективности шумодава в два раза.
AirPods Pro available for $249 #AppleEvent pic.twitter.com/fwjKrBkJR8
— Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2022
После часов и наушников публике продемонстрировали новые модели смартфонов – iPhone 14 (от 799 долларов) и iPhone 14 Plus (от 899 долларов), которые стали габаритнее своих предшественников, а также получили самую «живучую» батарею в истории. Помимо этого, известно о других обновлениях:
- улучшенных основной и фронтальной камер;
- вызов спасательной службы при помощи спутниковой связи.
This is iPhone 14 and iPhone 14 Plus #AppleEvent pic.twitter.com/nYwTVlp8t7
— Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2022
Напоследок Apple представила iPhone 14 Pro (999 долларов) и iPhone 14 Pro Max (1099 долларов) с процессором А16, которые потеряли свою «челку» и получили новый вырез, где теперь будут показываться некоторые уведомления. Детальная информация, как и прежде, на инфографике:
This is iPhone 14 Pro #AppleEvent pic.twitter.com/HXLxKfrWLC
— Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2022
Ранее мы рассказывали, почему не стоит использовать смартфон с разбитым экраном.
Также «Курсор» сообщал, как очистить кэш на смартфоне и ускорить работу устройства.
Помимо этого, названы три признака необходимости замены смартфона.