iPhone с «нуля»: появился сайт, где можно создать дизайн для смартфона от Apple

Во время работы с сервисом можно взаимодействовать с трехмерными моделями. Сайт работает в обычном браузере и подойдет даже тем, кто ничего не знает о веб-моделировании.
При первом запуске пользователям демонстрируют заготовку с «голым» смартфоном, имеющим лишь корпус и экран. Затем желающие могут по-своему дополнить iPhone многими элементами, которые можно поместить в любую часть устройства. Среди дополнений вспомним о следующих:
- регулировка громкости;
- модули камеры;
- легендарная кнопка «Домой»
- Lightning-порт;
- барабанный номеронабиратель;
- подставка Pro Stand для Studio Display;
- держатель чашки;
- антенна;
- логотип надкусанной груши вместо яблока;
- антенна.
Веб-конструктор находится по ссылке. Если пользователь закончил разрабатывать свой вариант популярного смартфона и хочет оценить проделанную работу – надо нажать в правом верхнем углу экрана кнопку Present. Перед ним появится экран, на котором будет представлен ваш уникальный вариант iPhone. Также сбоку появится генеральный директор Apple Тим Кук и выскажет «свою» точку зрения касаемо проделанной пользователем работы.
Кстати, если вы пользователь устройств Apple, тогда вам следует знать, что в них обнаружили серьезную брешь в системе безопасности.
Также «Курсор» сообщал, что компания Apple намерена производить iPhone 14 в Индии. К слову, в сеть также слили дату анонса новой модели смартфона.
Напоследок вспомним о конфликте между Apple и Telegram и словах Павла Дурова о том, что американская компания вредит его мессенджеру.