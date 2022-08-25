iPhone с «нуля»: появился сайт, где можно создать дизайн для смартфона от Apple

Во время работы с сервисом можно взаимодействовать с трехмерными моделями. Сайт работает в обычном браузере и подойдет даже тем, кто ничего не знает о веб-моделировании.

При первом запуске пользователям демонстрируют заготовку с «голым» смартфоном, имеющим лишь корпус и экран. Затем желающие могут по-своему дополнить iPhone многими элементами, которые можно поместить в любую часть устройства. Среди дополнений вспомним о следующих:

регулировка громкости;

модули камеры;

легендарная кнопка «Домой»

Lightning-порт;

барабанный номеронабиратель;

подставка Pro Stand для Studio Display;

держатель чашки;

антенна;

логотип надкусанной груши вместо яблока;

антенна.

Веб-конструктор находится по ссылке. Если пользователь закончил разрабатывать свой вариант популярного смартфона и хочет оценить проделанную работу – надо нажать в правом верхнем углу экрана кнопку Present. Перед ним появится экран, на котором будет представлен ваш уникальный вариант iPhone. Также сбоку появится генеральный директор Apple Тим Кук и выскажет «свою» точку зрения касаемо проделанной пользователем работы.

Кстати, если вы пользователь устройств Apple, тогда вам следует знать, что в них обнаружили серьезную брешь в системе безопасности.

Также «Курсор» сообщал, что компания Apple намерена производить iPhone 14 в Индии. К слову, в сеть также слили дату анонса новой модели смартфона.

Напоследок вспомним о конфликте между Apple и Telegram и словах Павла Дурова о том, что американская компания вредит его мессенджеру.