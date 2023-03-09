Плохая привычка: почему заряжать телефон всю ночь опасно

Аккумулятор мобильного телефона очень важен, потому что он обеспечивает хорошую работу вашего смартфона. Чтобы ваша батарея не вышла из строя раньше времени, стоит соблюдать некоторые «правила». К примеру, нужно стараться избегать ночных зарядок.

Об этом пишет портал Santeplus.

На первый взгляд, привычка поставить мобильный телефон на зарядку на ночь кажется безобидной и позволяет полностью зарядить смартфон, однако есть несколько «но».

Зарядка устройства в течение ночи может привести к повреждению аккумулятора мобильного телефона, потому что он будет перегружен в течение многих часов даже после достижения 100%. Кроме того, некоторые аккумуляторы ночью могут нагреваться и потреблять больше электроэнергии.

Как следствие, со временем батарея изнашивается, что снижает срок ее службы и, следовательно, производительность вашего смартфона. Случайная ночная зарядка не окажет заметного влияния на его срок службы, но если вы будете делать это постоянно, то не удивляйтесь, почему ваш гаджет плохо держит заряд.

Как сообщал Курсор, многие владельцы смартфонов привыкли заряжать гаджеты до 100-процентного уровня и оставлять их на зарядке на всю ночь, не задумываясь, вредно ли это для устройства.