Почему нужно отключать мобильный интернет на смартфоне

В современном мире очень важно оставаться в сети, поэтому мобильный интернет давно стал одной из главных функций, которая всегда активирована на смартфоне. Но эксперты в области технологий говорят, что это не всегда хорошо.

Об этом пишет Biz.today.

По их словам, из-за работающего мобильного интернета страдает заряд аккумулятора, намного больше, чем от WI-FI. Поэтому ради экономии, если батарея вот-вот сядет, лучше перевести гаджет в «авиарежим».

Также отключение мобильного интернета поможет экономить трафик. Дело в том, что он может быть ограничен, потому перед обновлением системы или приложений при возможности используйте лучше WI-FI.

Еще эксперты говорят, что смартфон во время поездок пытается соединиться с вышками мобильного оператора, но к ним бывает очень сложно подключиться. В такие моменты лучше отключить передачу мобильных данных, потому что пользы будет мало, и гаджет будет намного быстрее разряжаться.

«Курсор» писал ранее, что периодически каждое устройство запрашивает обновления и эту потребность игнорировать не стоит, потому что ваш гаджет может пострадать. И в большинстве случаев смартфон все обновления загружает автоматически, но иногда это может стать настоящей проблемой.

Еще мы писали, что многие наши привычки сокращают срок службы мобильного телефона, в том числе круглосуточная работа гаджета без отдыха. Конечно, отключить смартфон на весь день – роскошь, которую могут себе позволить не все. Тем не менее периодически вы должны давать устройству отдых.